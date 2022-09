Foto: Polícia Civil - Mulher suspeita de maus tratos contra um cachorro prestou depoimento a Polícia

Uma mulher de 24 anos foi detida pela Polícia Civil de Juiz de Fora por suspeita de maus-tratos contra um cachorro. De acordo com a PC, no último domingo, 25, os agentes do Núcleo de Atendimento às Ocorrências de Maus-Tratos a Animais estiveram em uma casa, no bairro Eldorado, na região Nordeste da cidade, onde encontraram o cão em um local comida e água, porém debilitado e magro.



De acordo com o Delegado Hamilton Joaquim da Silva Júnior, a mulher foi encaminhada para a delegacia para prestar esclarecimentos. Além disso, um inquérito foi instaurado para apurar os fatos. O animal foi levado para atendimento onde ficou internado em uma clínica veterinária. A Polícia Civil segue investigando o caso.