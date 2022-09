Foto: Parque Municipal de JF - Piscinas do Parque Municipal estão disponíveis para uso a partir desta terça-feira, 27

As piscinas do Complexo Aquático do Parque Municipal de Juiz de Fora terão abertura para o público a partir desta terça-feira, 27, de forma gratuita. O uso das piscinas adulto e infantil só serão possíveis através da emissão de uma carteira de identificação. A gestão do Parque Municipal recomenda que os usuários façam o cadastramento com antecedência a fim de evitar filas para o preenchimento.



Ainda de acordo com a administração do Parque, o cadastramento pode ser feito na recepção do Parque de terça a domingo entre 08h e 16h. Após a realização do cadastro e com a carteirinha em mãos, as piscinas poderão ser usadas a partir das 08h15 e com horário de saída às 16h30. Haverá um limite de cem pessoas para a piscina adulta e 50 para a piscina infantil. Haverá um controle de entrada dos visitantes e só poderão ter acesso às piscinas mediante apresentação da carteirinha.



Além disso, o Parque irá receber projetos de esporte, com núcleos de natação e hidroginástica. As inscrições também podem ser feitas no local. As turmas serão divididas para a realização das aulas.

Natação:



Terças e Quintas



10 a 13 anos --> 8h30 e 13h



8 a 9 anos --> 9h15 e 14h



6 a 7 anos --> 10h e 15h



4 a 5 anos --> 10h e 16h



Acima de 14 anos --> 15h



Quartas e Sextas



Acima de 14 anos - 16h





Hidroginástica



Terças e Quintas



Manhã --> 8h30 e 9h15



Tarde --> 14h e 16h



As escolas que tiverem interesse em usar as piscinas, poderão realizar um agendamento através do e-mail parquemunicipaljf@gmail.com ou pelo telefone 3241-6532. As visitas escolares ao Parque Aquático serão às quartas e sextas, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.



