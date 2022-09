/Agencia Brasil - Vagas estão disponíveis pelo site Vagou JF

Informações sobre as 482 oportunidades de emprego, estágio e processos seletivos em aberto estão detalhadas no Vagou JF, painel criado pela Prefeitura de Juiz de Fora, que pode ser conferido no site do Município. Na página, estão disponíveis informações sobre vagas, dicas para preenchimento e modelo de currículo, que pode auxiliar no momento da contratação.As novidades desta semana, se concentram no setor de vendas.

A plataforma vai apoiar a realização de um mutirão para o preenchimento de 200 vagas de operador de telemarketing em Juiz de Fora, na próxima terça-feira (4). Para participar, o interessado deve comparecer na sede da empresa, localizada à Rua Bernardo Mascarenhas, 1407, bairro Fábrica. Segundo a Prefeitura, o atendimento aos candidatos será realizado em dois turnos: manhã, 9h, e tarde, 14h. Podem participar do processo seletivo pessoas com mais de 18 anos, que possuam ensino médio completo. Não é exigida experiência na área e as vagas são abertas a pessoas com deficiência.

Para ingressar na empresa, o candidato passará por um programa de formação na área de call center. O curso é totalmente gratuito e garante a certificação profissional, uma oportunidade para os candidatos serem inseridos no mercado de trabalho. Os participantes recebem vale-transporte e lanche durante o processo de formação. A ação presencial conta com o apoio do “Vagou JF”, da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic).

Nesse caso, o candidato deverá apresentar como documentação a identidade (com validade por dez anos) ou a carteira nacional de habilitação (CNH), cadastro de pessoa física (CPF), título de eleitor, certificado de reservista, certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de residência e comprovante de vacinação contra a Covid-19 atualizado.



Vagas anunciadas nesta segunda feira, 26 de setembro



Vendedora de semijóias (1)

Vendedor (Loja de colchões) (1)

Estágio RH (1)

Auxiliar de logística (1)

Vendedor (Loja de suplementos alimentares) (1)

Consultor de vendas (1)

Assistente de qualidade JR (1)

Vendedor externo (1)

Agente de vendas (1)

Corretor de imóveis (2)

Mecânico automotivo (2)