Foto: Redes Sociais - Árvore caiu nesta terça na Praça Melquita

Uma árvore caiu no início da tarde desta terça-feira (27) na Praça Pedro Marques, mais conhecida como praça da Igreja Melquita, no bairro Santa Helena, em Juiz de Fora. O tronco caiu sobre o parcão recém-inaugurado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Os Bombeiros realizam a remoção da árvore. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, a árvore teve sua estrutura afetada devido ao último temporal que caiu sobre a cidade, na última quarta-feira, 21. Além disso, parte do seu tronco estava apodrecida. Ainda de acordo com a PJF, até o final desta semana, as duas árvores que oferecem risco a quem frequenta a praça e passa pelo local serão totalmente removidas, com a autorização da Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (SESMAUR). Logo após a retirada das árvores que estão em risco, será feita a reforma do parcão e da mureta danificados na queda.

A Prefeitura ainda reforçou que todas as árvores da praça Pedro Marques (Melquita) receberam podas para auxiliar na prevenção de acidentes com quedas de galhos, inclusive a árvore que caiu na tarde desta terça-feira.









