Foto: Pixabay - 1º Encontro Regional da Indústria de Alimentos e Bebidas irá reunir profissionais, gestores públicos e empresários.

Acontece nesta quinta-feira, 29, o 1º Encontro Regional da Indústria de Alimentos e Bebidas. O evento irá reunir profissionais, gestores públicos e empresários para tratar das tendências da indústria alimentícia e bebidas na Zona da Mata e Campo das Vertentes.



No evento, serão divulgadas as aplicações regulatórias do setor, a partir da nova Nova de Rotulagem Nutricional, com a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Uma Rodada de Negócios para ligar os principais fornecedores do setor com compradores da região também está marcada para acontecer.



O evento acontece no Victory Business Hotel, em Juiz de Fora, de 13h às 22h e tem parceria com o Sindicato das Indústrias de Alimentação de Juiz de Fora (SIA-JF), Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Juiz de Fora e Região (Sindipan-JF), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Juiz de Fora (SHRBS-JF). Mais informações podem ser adquiridas pelo telefone (32) 3257-4702 / (32) 3257-4705



As inscrições para participar do evento estão neste link



Programação:

13h às 18h: Rodada de Negócios

19h às 20h: Palestra “Aplicações regulatórias da nova Norma de Rotulagem Nutricional”

20h30 às 21h30: Painel “Tendências e estratégias para a indústria de alimentos e bebidas”

21h30 às 22h: Coffee de encerramento



1º Encontro Regional da Industria de Alimentos e Bebidas | Victory Business Hotel