Pixabay - Boas práticas e controle são os temas que serão trabalhados pela iniciativa

A sede da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) receberá entre os dias 3 e 7 de outubro dois cursos promovidos pelo Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral do Estado de Minas Gerais (Sindbebidas), no âmbito do programa FIEMG Competitiva. Os temas tratados são: Boas práticas de fabricação (BPF) e Análise de perigos e pontos críticos de controle aplicados às indústrias de bebidas (APPCC), cada módulo tem a carga horária de 16 horas.



O objetivo da iniciativa, voltada para empresas do polo cervejeiro de Juiz de Fora e Zona da Mata, é capacitar os profissionais da cadeia produtiva de alimentos e bebidas, com base nas legislações vigentes. O curso de BPF vai abordar uma introdução às boas práticas de fabricação e aos procedimentos operacionais padronizados. Já o APPCC vai focar em uma introdução ao APPCC e seus sete princípios.



A consultora responsável pela ministração dos cursos é Erika Lopes Duarte, engenheira de Alimentos, mestre em Tecnologia e Inspeção de Alimentos e especialista em Green Belt, com mais de sete anos de experiência em indústrias de alimentos e bebidas. Ela é consultora no CIT/SENAI/FIEMG (Centro de Inovação Tecnológica – Belo Horizonte), onde atua nas áreas de Normas regulamentadoras de gestão da qualidade, Normas de certificação internacional, Boas práticas de fabricação e Análise de pontos críticos aplicados às indústrias de bebidas.



O investimento é de R$ 220,00 por participante. Para mais informações e inscrições, é só entrar em contato com o Sindbebidas por meio do telefone (31) 3281-7234 ou do email: sindbebidas@fiemg.com.br.