Acessa.com - Delegacia

Um homem, de 45 anos, sofreu um assalto a mão armada na noite desta quarta-feira (27) no Parque Independência, zona Nordeste de Juiz de Fora.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vitima estava em seu estabelecimento comercial quando dois homens, de 24 e 25 anos, um armado com uma faca e outro com uma arma de fogo, entraram no estabelecimento, anunciaram o roubo, levando uma quantia em dinheiro que estava no caixa, e fugiram.

Após rastreamento os suspeitos foram localizados e presos.