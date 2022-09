Reprodução - Ocorrência

Um homem, de 37 anos, bateu com o carro em poste na Av. Presidente Itamar Franco, na altura do número 3200, na noite desta quarta-feira (28) em Juiz de Fora.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, ao chegarem ao local o condutor do veículo encontrava-se no interior do automóvel consciente e sem fraturas aparentes. Com as técnicas apropriadas para essa ação, ele foi retirado do carro, imobilizado e encaminhado pelo SAMU para uma unidade hospitalar não revelada, assim como a causa do acidente.

A CEMIG informou que a colisão não causou nenhum dano elétrico para a população.