PJF - Ônibus gratuito em JF neste domingo (2) durante as eleições

Neste domingo, 2, devido às eleições, a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) determinou que não haja cobrança de passagem no transporte público coletivo urbano no horário entre 7h e 18h. Além disso, os ônibus vão circular com o quadro de horários de dias úteis.

O anúncio foi realizado na manhã desta sexta-feira, 30, pela prefeita Margarida Salomão, que ressaltou estar se juntando ao sistema adotado por outros municípios do país e a orientação do Tribunal Superior Eleitoral de facilitar o acesso das pessoas ao direito de votar. “Todo mundo que precisar se deslocar no domingo para votar, terá o transporte público gratuito”, garantiu a prefeita.

