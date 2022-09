Print - Professores não conseguem finalizar inscrições para vagas temporárias

O sistema responsável pelas inscrições para as vagas temporárias de professores municipais está fora do ar desde a tarde desta quinta-feira (29). Relatos nas redes sociais denunciam que ao selecionar a opção de "enviar documentos", o que é necessário para a finalização da inscrição, a página dá erro. O último dia de inscrição, que seria essa sexta-feira (30), foi prorrogado pela PJF.

Ida Paula Lopes Pereira, professora de Educação Física, relatou. "Desde ontem está fora do ar. Fiz a minha inscrição às 14h, mas depois mais ninguém conseguia, dava erro toda hora. No momento de enviar os documentos que dá esse erro, só pra fazer a inscrição consegue, pois são opções diferentes".

Em nota a Prefeitura explica. "A Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) informa que vai prorrogar o prazo para inscrições para os editais de processo seletivo simplificado para contratação temporária de professores e coordenadores pedagógicos para a rede municipal de ensino no ano letivo de 2023 (Editais nº 456, 457, 458 e 459).

A medida ocorre em função de uma instabilidade técnica no sistema de envio da documentação. A inconsistência já está sendo verificada pelo setor de tecnologia da informação da PJF para restabelecer o processo de inscrição. O novo prazo será definido após a normalização do sistema".