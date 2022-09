Divulgação - Interdição no trânsito

Devido as eleições que acontecem neste domingo (2), será realizada pela Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) intervenções no trânsito da região do Bairro Santa Terezinha e no Centro. De acordo com a SMU, a partir de 00h de domingo (2) as Ruas Tenente Luiz Freitas, entre a Avenida Rui Barbosa e Rua José Eutrópio estarão totalmente interditadas.

Na região Central da cidade, serão interditadas as ruas Rei Alberto e Doutor Gil Horta. Ainda de acordo com a SMU, a circulação e estacionamento só será autorizado para os veículos que estarão a serviço do Tribunal de Justiça Eleitoral e dos moradores locais.

Só será permitido o acesso destas vias, os veículos dos moradores do local. As mesmas vias serão usadas também para a circulação e estacionamento dos carros que estiverem a serviço do Tribunal da Justiça Eleitoral.

Tags:

Centro | Eleições | Interdição | santa terezinha