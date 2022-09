Foto: Pixabay - No veículo do suspeito estavam mais de 400 mídias de procedência duvidosa

Um adolescente, que não teve a idade revelada foi apreendido e um homem, que também não teve a idade revelada foi preso na tarde de quarta-feira (29) por suspeita de envolvimento com pirataria. De acordo com a PM, o homem foi abordado em um veículo, enquanto repassava mais de 450 mídias de procedência ao adolescente. O caso aconteceu na Avenida Getúlio Vargas com a Rua Batista de Oliveira.

O homem foi preso e o adolescente foi apreendido. O carro foi removido e os envolvidos conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil

