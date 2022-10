Isabella Oliveira - Sol deve aparecer entre nuvens no domingo de eleições



O comportamento do tempo, conforme os principais modelos climáticos, indica que as temperaturas devem estar mais elevadas em Juiz de Fora no domingo de eleições (2), do que estiveram nos últimos dias. As máximas devem chegar até os 26 graus em alguns pontos do município, enquanto a mínima deve ficar próxima dos 15 graus. O Sol deve aparecer entre nuvens ao longo do dia.

De acordo com o professor de Geografia, Renan Tristão, as tendências indicadas pelos modelos não descartam a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente no período da tarde, entre as 13h e 16h. “Não esperamos volumes significativos de chuvas, muito menos tempestades.”

Na véspera das eleições, no sábado (1º), as temperaturas começam a se elevar. A máxima deve chegar a 21 graus, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima deve ficar próxima dos 14 graus.