Reprodução Prefeitura de Juiz de Fora - Secretário de Recursos Humanos afirma que em breve as novas datas do edital serão divulgadas

O edital nº 01/2021 do concurso público para o quadro do Magistério municipal foi suspenso temporariamente, conforme informou a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), na tarde desta quarta-feira (5). A suspensão, conforme o secretário de Recursos Humanos, Rogério de Freitas, atende a uma liminar da Justiça recebida pelo Município, que pede a inclusão do nome de outros nomes que recorreram, durante as etapas do certame, pleiteando participar da última etapa.

Os outros editais, que correspondem aos cargos de professor regente B (PR-B), coordenador pedagógico e secretário escolar, permanecem sem alterações de cronograma.

De acordo com o titular da pasta, a empresa responsável pela seleção publicou a chamada nesta quarta (5), razão pela qual o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu pela suspensão temporária até que a empresa pudesse realizar todos os procedimentos. “ Informamos ainda que não ainda tomamos todas as providências em relação à essa questão da empresa e tomaremos todas as providências cabíveis relativas a esse fato. lamentamos profundamente o ocorrido”, declarou Rogério de Freitas.

O secretário ainda afirmou que o cronograma com as novas datas para a sequência do edital nº 01/2021 será definido em breve.