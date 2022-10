Polícia Civil - Apreensão de drogas e outros materiais no bairro São Pedro

Na tarde dessa quarta-feira (05), a Polícia Civil de Juiz de Fora apreendeu 17 barras de substância análoga a maconha, 15 papelotes de substância análoga a cocaína e cerca de 110 pedras de substância semelhante ao crack, além de outras porções de tamanho e quantidades variadas. A equipe também apreendeu celulares, munições, dinheiro, material comumente utilizado para mercancia de entorpecentes, diversas ferramentas, entre outros objetos. A ação contou com equipes da 1ª e 2ª Delegacia .

A manobra se deu em decorrência a diligência empreendida para apurar furto de vários materiais de um galpão localizado no bairro São Pedro, ocorrido na data de 27 de setembro. Após informações levantadas, a equipe se fez presente em um beco na Avenida Senhor dos Passos, naquele bairro, onde os materiais teriam sido vendidos, e se deparou com três indivíduos realizando a venda de entorpecentes. Após identificação dos policiais e ordem para que os suspeitos permanecessem imóveis, eles empreenderam fuga em direção ao interior do beco, tendo a equipe conseguido deter um deles, um homem de 36 anos.

A apreensão ocorreu em duas casas. As investigações acerca do furto continuam com o comparecimento da vítima para a identificação dos materiais apreendidos