Reprodução - Ocorrência policial

Três homens armados disfarçados de policiais assaltaram a proprietária e frequentadores de um bar no bairro Ipiranga, na noite de domingo (02) em Juiz de Fora. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, os três suspeitos armados entraram no local, simulando serem policiais civis. Após a negativa de informações por parte da proprietária eles anunciaram o assalto. Durante a ação, os suspeitos amarraram as seis vítimas, com idade entre 28 e 66 anos, com cadarços e obrigaram a dona do estabelecimento a fazer uma transferência via pix, de valor não revelado pela PM. Um veículo, um Fox preto, com um motorista aguardava do lado de fora os suspeitos finalizarem a ação.

Foram roubados cinco aparelhos celulares, algumas bebidas, R$600 e o DVR da câmera de segurança. Um dos aparelhos roubados foi encontrado por um pedestre que entregou para a PM.

A Polícia Militar segue no rastreamento dos suspeitos.