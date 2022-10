Foto: Pixabay - Pais estariam inconformados sobre a matrícula dos alunos

Pais de estudantes da Escola Estadual Ali Halfeld, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, região Sudeste de Juiz de Fora, estão inconformados após terem recebido a informação de que a escola não ofereceria o ensino fundamental para os alunos do 1° ao 5º ano a partir do ano que vem. Além disso, os pais foram informados que os alunos do 1º ano do Ensino Médio teriam aulas em período integral e que os alunos do 2º e 3º passariam a estudar no período noturno.



A mãe de um desses alunos entrou em contato com a reportagem do Portal ACESSA.com. De acordo com Michele Tomaz, de 40 anos, mãe de duas filhas, sendo uma de seis e outra de 14, que estuda na escola, muitos pais estão inconformados, devido ao fato de terem que retirar seus filhos da escola estadual e matriculá-los em outra instituição. Além disso, de acordo com ela, existe uma insegurança por parte dos pais e alunos do 2º e 3º ano que terão que cursar o ensino médio no período noturno, uma vez que nos últimos meses, há ocupação policial na região, devido aos casos de violência.



“A nossa preocupação é com os alunos do período noturno. A gente mora em um bairro que virou uma ‘faixa de gaza’ e a gente não está podendo andar na rua à noite. Quem dirá esses alunos andando à noite? Vários pais relataram que os filhos que estudam no ensino médio terão que procurar uma outra escola. Eu tenho uma criança de seis anos e vou ter que ir em outro bairro para por minha filha na escola Municipal.”



Ainda de acordo com a mãe, a informação foi recebida pelos pais e responsáveis em uma reunião feita pela escola no dia 6 de outubro. Os pais teriam ficado surpresos com a informação. A mãe, que tem uma filha de seis anos e irá começar a estudar no 1º ano do ensino fundamental, terá que matricular a criança em outra escola mais distante de onde mora.



“Isso não é só comigo. Tem outros pais que estão na mesma situação. Estamos nos organizando para podermos ir até a Superintendência para podermos conversar e ver o que será feito.”



Procurada pela reportagem, a Secretaria de Educação de Minas Gerais informou que a Escola Estadual Ali Halfeld, em Juiz de Fora, continuará com oferta dos anos iniciais do ensino fundamental em 2023. Os alunos que desejam permanecer nesta escola no ano que vem, têm até 21 de outubro para renovar matrícula pelo site renovacao.educacao.mg.gov.br e terão o direito de permanência garantido. Caso os pais ou responsáveis tenham alguma dificuldade para a renovação pela internet, a orientação é acionar a direção da unidade de ensino e sinalizar o interesse em permanecer na mesma escola no ano de 2023 para que a renovação seja efetuada.



Ainda de acordo com a Secretaria, a partir de 2023, a E.E. Ali Halfeld começará a ofertar, de forma gradual, o Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI), a partir do 1º ano, como parte da expansão da modalidade na rede estadual de ensino. No EMTI, além da ampliação da jornada escolar, promove a formação integral e proporciona o desenvolvimento de habilidades em diferentes práticas educativas aos adolescentes e jovens do ensino médio. Dessa forma, no período diurno a unidade escolar não tem capacidade e espaço físico adequado para ofertar também o ensino regular.



Por fim, foi informado que no caso dos estudantes que se adequarem ao turno, a SEE/MG oferta outras unidades próximas com a opção do ensino médio regular. Para isso, o estudante deve aguardar o prazo para a inscrição no Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem), que será divulgado em breve.



A Superintendência Regional de Ensino em Juiz de Fora também foi procurada pela nossa reportagem, porém, até o fechamento desta matéria, não obtivemos retorno.



Tags:

Educação | Escola Estadual Ali Halfeld | Matrícula | Protesto | Rede Estadual | Rematrícula | Renovação