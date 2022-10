Polícia Civil - Cerca de meia tonelada de drogas foram incineradas

A Polícia Civil de Juiz de Fora incinerou cerca de meia tonelada de drogas na cidade. Segundo a PCMG, foram incinerados, na última quinta-feira (06), maconha, crack, cocaína e haxixe. Representantes do Ministério Público também acompanharam os trabalhos de incineração.



De acordo com a titular da Delegacia Especializada Antidrogas, delegada Camila Miller, as drogas foram apreendidas neste ano e em outras ocasiões em ações da Polícia Civil e de outras forças de segurança na área que compreende a 1ª Delegacia Regional, pertencente ao 4º Departamento da PCMG.





Foto: Polícia Civil - Cerca de meia tonelada de drogas foram incineradas

