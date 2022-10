Foto: Pixabay - Missas e celebrações serão realizadas em toda JF

Será celebrado no dia 12 de outubro, quarta-feira, o Dia de Nossa Senhora Aparecida. Em Juiz de Fora, A Arquidiocese, assim como em todo o Brasil, está preparando uma programação especial. Na Catedral Metropolitana, haverá a realização de cinco missas no dia 12. Além disso, haverá também a tradicional motociata de Nossa Senhora Aparecida, que chega à sua 26ª edição. A concentração se dará início no bairro Bom Pastor, a partir das 09h.



Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro homônimo, haverá sete missas, que serão realizadas a partir das 06h. No bairro Linhares, haverá três celebrações. No bairro Granjas Bethânia, também haverá três missas na Paróquia local.



Confira a programação completa abaixo:





Juiz de Fora

Catedral Metropolitana - Centro

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

Até dia 11 de outubro – Novena

Até dia 7 de outubro – De Segunda a Sexta-feira

12h – Missa e novena

Dia 8 de outubro – Sábado

17h – Missa e novena

Dia 9 de outubro – Domingo

10h – Missa e novena

Dia 10 de outubro – Segunda-feira

12h – Missa e novena

Dia 11 de outubro – Terça-feira

12h - Missa e novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 8h30, 11h*, 16h e 19h – Missas

9h – Concentração para a 26ª Motociata de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Bom Pastor

12h - Repicar dos sinos em louvor à Maria Santíssima, Padroeira da nossa Pátria

15h - Recitação do Terço

18h - Adoração ao Santíssimo Sacramento



* Missa presidida por Dom Gil Antônio Moreira

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Bairro Nossa Senhora Aparecida

*A Matriz fica na rua Nossa Senhora Aparecida, 120 - Bairro Nossa Senhora Aparecida

Até dia 11 de outubro – Novena

18h30 – Terço

19h – Santa Missa

Dia 10 de outubro – Domingo

8h – Missa

12h – Almoço da Padroeira

18h30 – Terço

19h – Santa Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h e 19h – Missas



*Antes da última celebração haverá procissão, às 18h

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Bairro Linhares

*A Matriz fica na Rua Diva Garcia, 2100 - Linhares

Até dia 11 de outubro – Novena

19h – Missa e novena

Dia 9 de outubro – Domingo

11h30 – Almoço da padroeira

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h e 10h – Santa Missa

15h – Santo terço

17h – Procissão saindo da Comunidade São Luiz Gonzaga até a Matriz, seguida de Santa Missa



*Funcionamento de barraquinhos todos os dias.

Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Granjas Bethânia

*A Matriz fica na Rua Salvador Cannavio, 03 - Granjas Betânia

Até dia 11 de outubro – Novena



Dia 9 de outubro – Domingo

11h – Almoço

17h - Confissão na Matriz

18h15 – Terço

19h – Santa Missa e Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa de abertura

10h – Missa com as crianças

12h – Recitação do terço

15h – Carreata

17h –Procissão

18h – Missa Solene de encerramento

*Funcionamento de barraquinhas nos dias 7, 8, 9, 11 e 12 de outubro.

Matriz Nossa Senhora Aparecida - Bairro Nova Era (pertencente à Paróquia São João Paulo II)

*A capela fica na Rua Jarcil Firmino Pinheiro, 30 - Bairro Nova Era

De 9 a 11 de outubro – Tríduo



Dia 9 de outubro – Domingo

11h – Almoço da padroeira

18h – Missa

Dia 10 de outubro – Segunda-feira

19h30 – Missa

Dia 11 de outubro – Terça-feira

19h30 - Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

15h – Consagração a Nossa Senhora pelo alto falante da matriz

17h - Santa Missa solene

EM seguida funcionamento de barraquinhas e show de prêmios

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro Jardim Natal (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Lourdes)

*A capela fica na Rua Wenceslau Braz, 363 Bairro Jardim Natal

De 09 a 11 de outubro - Tríduo

18h00 - Oração do Terço

19h30 - Celebração

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

05h – Alvorada com procissão

9h, 12h e 16h - Celebrações

15h - Terço da Misericórdia

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro Santa Luzia (pertencente à Paróquia Santa Luzia)

*A capela fica na Rua Braz Antônio Falco, 44 - Bairro Santa Luzia

Até 7 de outubro - Novenário

Oração do Santo Terço nas famílias do bairro

Dia 8 de outubro - Sábado

19h30 – Missa com a benção e entronização da nova imagem da padroeira

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h - Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa

11h – Missa das crianças. Logo após festa para elas

18h – Procissão saindo da capela até a Matriz

19h – Missa na Matriz

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro Vila Ideal (pertencente à Paróquia Santa Ana)

*A capela fica na Rua Dr. João Vieira, 351 - Bairro Vila Ideal

Até dia 11 de outubro – Novena

De 3 a 7 de outubro – De Segunda a Sexta-feira

19h30 – Missa e novena

Dia 8 de outubro – Sábado

16h30 – Adoração ao Santíssimo Sacramento

17h30 – Missa e novena

Dia 9 de outubro – Domingo

17h30 – Missa e novena

Dias 10 e 11 de outubro – Segunda e Terça-feira

19h30 – Missa e novena



Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Santa Missa

11h – Terço dos homens

15h – Carreata saindo da Igreja Matriz

16h30 – Missa Solene

*Nos dias 8, 9 e 12 de outubro haverá funcionamento de barraquinhas.

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro Retiro (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A capela fica na Rua Walfrido Machado de Mendonça, 255 Bairro Retiro

Até dia 11 de outubro – Novena

19h30 - Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Alvorada de fogos

8h – Missa

10h – Missa

12h – Oração do Terço Luminoso

14h – Recreação para as crianças

17h – Procissão pelas ruas do bairro

Em seguida, Missa festiva

19h30 – Apresentações de música e poesia

Capela Nossa Senhora Aparecida - Bairro Cerâmica (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Cabeça)

*A capela fica na Rua Hélio Tomaz, 44 - Cerâmica

Até o dia 11 de outubro – Novena

19h30 - Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Terço dos Homens

8h e 15h30 – Missas

12h – Terço

18h – Procissão seguida de Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.



Capela Nossa Senhora Aparecida - Paula Lima (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Assunção)

*A capela fica em Varginha - Área Rural

Até dia 7 de outubro – Novena

Realizada nas casas – horário varia de acordo com o acordado pelo grupo

Dia 8 de outubro – Sábado

19h - Celebração Eucarística

20h – Leilão de prendas

Logo após, atração musical

Dia 9 de outubro - Domingo

15h – Celebração Eucarística

16h – leilão de bezerros

17h – Leilão de prendas e Show de prêmios

Dia 10 de outubro – Segunda-feira

19h – Terços dos homens e famílias

Dia 11 de outubro – Terça-feira

19h – Encerramento da novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h – Terço dos homens

14h30 – Procissão de Nossa Senhora Aparecida

e celebração Eucarística, com benção do sal e coroação

Logo após, show de prêmios

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.



Capela Nossa Senhora Aparecida - Dias Tavares (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Antônio Vieira Tavares, 100 - Dias Tavares

Até dia 11 de outubro – Novena



Até dia 8 de outubro - Novena

19h – Missa e novena

Dia 3 de outubro – Domingo

9h30 – Missa e novena

Dia 9 de outubro – Domingo

10h – Carreata saindo da Matriz São Sebastião

11h – Chegada dos carros e Missa

12h – Almoço

15h – Show de prêmios

Dias 10 e 11 de outubro – Segunda-feira e Terça-feira

19h - Missa e novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa Solene

Seguida de procissão pelas ruas do bairro

Capela Nossa Senhora Aparecida - Ribeirão das Pedras (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na Rua Ribeirão das Palmeiras, 06 – Bairro Ribeirão das Pedras

Até dia 11 de outubro – Tríduo

18h – Novena da padroeira

Dia 9 de outubro – Domingo

17h –Santa Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

12h – Repique de sinos e queima de fogos

15h – Chegada da cavalgada com benção os animais, sal e da água

16h – Missa Festiva e procissão

18h30 – Leilão de gado

19h – Leilão de prendas e assados

20h – Apresentação musical

Capela Nossa Senhora Aparecida - Cidade Nova (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A capela fica na Rua Maurício Gonçalves Filgueira, 96 - Bairro Cidade Nova

De 9 a 11 de outubro – Tríduo



Dia 9 de outubro – Domingo

18h – Missa

Dia 10 de outubro – Segunda-feira

19h30 – Oração do terço

Dia 11 de outubro – Terça-feira

19h – Missa na casa da Dona Elza

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h30 – Procissão saindo do Colégio Antonino Lessa

Em seguida Missa no lote da comunidade

Capela Nossa Senhora Aparecida - Parque Independência (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

* A capela fica na Rua Manoel José de Paula, lote 16 - Bairro Parque Independência

De 05 a 11 de outubro – Semana das Alegrias de Maria

De 5 a 7 de outubro – De Quarta a Sexta-feira

19h30 – Celebração das alegrias

Dia 8 de outubro – Sábado

19h – Celebração das alegrias

Dia 9 de outubro – Domingo

19h - Celebração das alegrias

Dia 10 de outubro – Segunda-feira

19h30 - Celebração das alegrias

Dia 11 de outubro – Terça-feira

19h30 - Celebração das alegrias

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h e 15h – Missas festivas

16h30 – Carreata de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro

19h - Missa Solene

Capela Nossa Senhora Aparecida - Jardim Cachoeira (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

*A capela fica na Rua Nasira Matar de Freitas, 617 Bairro Jardim Cachoeira

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h30 - Missas

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

17h – Procissão seguida de Missa

Logo após a missa das 08h da manhã na Matriz, haverá carreta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida até sua capela em Jardim Cachoeira

Capela Nossa Senhora Aparecida - Represa (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A comunidade fica na Represa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

11h - Procissão e Missa Festiva de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Cristo Rei - Bairro Jardim do Sol

* A Matriz fica na Rua Manoel Joaquim Tavares, 30 - Bairro Jardim do Sol

Até o dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa festiva

Paróquia Divino Espírito Santo - Bairro Progresso

*A Matriz fica na Rua José Antônio Benhame, 159 - Progresso

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

Dia 9 de outubro – Sexta-feira

18h – Primeiro dia do tríduo

Dia 10 de outubro – Sábado

19h – Segundo dia do tríduo

Dia 11 de outubro – Segunda-feira

19h - dia do tríduo

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h30 - Missa Igreja Divino Espírito Santo (Matriz)

9h30 - Missa Igreja Santa Clara - Bairro Santa Paula

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Bairro Benfica

* A Matriz fica na Rua Paulo Garcia, 21 - Bairro Benfica

Até 11 de outubro – Novena

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h, 10h e 19h – Missas

12h - Terço Mariano em todas as comunidades

*Após a Missa das 10h haverá uma carreata

** Após a Missa das 18h30 - Procissão luminosa com a participação do Terço dos Homens

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Morro da Glória

*A Igreja da Glória fica na Av. dos Andradas, 855 - Morro da Glória

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 10h, 19h30 – Missas

9h – Missa na capela São Roque

Paróquia Nossa Senhora de Fátima - Bairro Nossa Senhora de Fátima

*A Matriz fica na Rua Nossa Senhora de Fátima, 52 - Nossa Senhora de Fátima

Até 11 de outubro – Novena

19h30 – Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

09 e 18h – Missas na Comunidade Matriz

19h30 – Missas na Comunidade Santana

*Barraquinhas funcionando nos dias 07,08,09,10 e 11.

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

* A Matriz fica na Rua Santos Dumont, 215 - Bairro Granbery

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

12h – Missa Solene



Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas (distrito de Juiz de Fora)

* A Matriz fica na Praça da Matriz, s/nº - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Missa Solene

16h – Missa em Palmital

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus - Bairro de Lourdes

*A Matriz fica na Praça Cardoso Sobrinho, 17 - Bairro de Lourdes e a Comunidade São Vicente de Paulo, na Rua Francisco Alves Barbosa, 193 – JK

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

08h - Missa na Comunidade São Vicente de Paulos

Logo após a Santa Missa, procissão com a imagem da Senhora Aparecida até a Matriz

10h - Missa na Matriz

12h - Terço com as Mães que oram pelos filhos e Mãe Rainha, na Matriz

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Bairro Bairu

*A Matriz fica na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50 – Bairu

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h – Missa Solene



Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

* A Matriz fica na Rua Pinto de Moura, 70 - Bairro Poço Rico

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h e 19h – Missa no Santuário São Judas

9h – Missa na Igreja Santa Tereza D’Avila

9h30 - Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h e 18h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna - Bairro Santo Antônio

*A Matriz fica na Rua Francisco Cerqueira Cruzeiro, 770 - Bairro Santo Antônio e a Igreja Divino Espírito Santo fica na Rua Francisco Fontainha, 134 - Santo Antônio

De 7 a 11 de outubro – Tríduo



Dia 7 de outubro – Sexta-feira

19h – Primeiro dia do tríduo na Igreja Divino Espírito Santo

Dia 9 de outubro – Sábado

18h – Segundo dia do tríduo na Comunidade São Miguel

19h30 – Segundo dia do tríduo na Matriz

Dia 11 de outubro – Terça-feira

19h – Terceiro dia do tríduo na Matriz

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h30 – Procissão com a imagem da Área Missionária Nossa Senhora Aparecida até a Igreja Divino Espírito Santo

17h – Missa na Matriz



Paróquia São Geraldo - Bairro Teixeiras

*A Matriz fica na Rua Nair Furtado de Souza, 10 - Teixeiras

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h - Celebração Eucarística na Comunidade São Domingos

19h – Missa na Matriz

19h30 - Celebração Eucarística na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São Pedro - Bairro São Pedro

*A Matriz fica na Avenida Senhor dos Passos, 1592 - Bairro São Pedro

Até dia 11 de outubro – Novena

19h30 – Missa durante os dias da semana

19h – Missa no final de semana

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h e 19h - Missas

17h30 – Carreata saindo da comunidade N. S. das Graças (Bairro Nova Germânia) passando pela comunidade Sta. Rita (Bairro Caiçaras) com retorno para Matriz de São Pedro

Paróquia São Sebastião – Barreira do Triunfo

* A Matriz fica na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 10578 - Bairro Barreira do Triunfo

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h – Adoração

19h30 – Missa

Comunidade Santa Maria Eterna – Humaitá (Assistida pela Paróquia São Sebastião)

* A igreja fica na Rua Antônio Jacinto de Oliveira, 428 Bairro Humaitá



Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora

10h - Comemoração do dia das crianças com brincadeiras e distribuição de guloseimas, em frente à igreja

12h - Repique dos sinos e terço em honra a Nossa Senhora Aparecida na Igreja

14h - Carreata com a imagem de Nossa Senhora Aparecida saindo da Igreja de Santa Maria Eterna, passando pelo Granjeamento em Humaitá, retornando para as Granjas (COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA - IGREJINHA), onde haverá missa às 15h.

Quase-Paróquia São Geraldo - Filgueiras

*A Matriz fica na Rua Monsenhor Ferrer, 198 - Bairro Filgueiras

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora

9h - Missa





Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Arantina/MG

A Matriz fica na Praça Joaquim de Seixas, 09 - Centro

Até 11 de outubro – Novena

19h – Novena e Missa

Dia 9 de outubro – Domingo

9h – Missa na Matriz

18h30 – Carreata de Nossa Senhora Aparecida e São Cristóvão com benção dos veículos e condutores

19h – Novena e Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora

6h – Alvorada

9h – Missa Solene

13h – Show de prêmios

18h – Procissão, logo após Missa Solene na Matriz

* Haverá funcionamento de barracas e leilão.

Capela Nossa Senhora Aparecida - Chiador/MG (pertencente à Paróquia Santo Antônio)

*A capela fica na

Até 11 de outubro – Novena

19h – Novena em todas as comunidades

Dia 8 de outubro – Sábado

18h – Missa de abertura

19h30 – Leilão de prendas

21h – Início das apresentações musicais

Dia 9 de outubro – Domingo

10h – Missa

11h – Almoço

12h – Calvada saindo do antigo abrigo rumo à capela

13h30 - Leilão

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora

17h – Carreata saindo da Matriz para a comunidade Tocaia

18h - Missa

Capela Nossa Senhora Aparecida - Goianá/MG (pertencente à Paróquia Santo Antônio)

*A capela fica na Rua Antônio Fortunado, s/nº - Bairro Nossa Senhora Aparecida

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h – Missas

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

07h - Bênção da canoagem na ponte do Campelo

09h - Missa na Matriz e logo após, carreata

12h - Almoço no Bairro Nossa Senhora Aparecida

19h - Procissão seguida de Missa Solene

*Haverá barraquinhas todos os dias.

Capela Nossa Senhora Aparecida - Liberdade/MG (pertencente à Paróquia Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento)

*A capela fica na Rua Vereador Benedito Araújo, 8 - Centro

Até o dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena na capela

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Missa na Capela

13h30 – Carreata saindo da casa do Zé Alonso

15h – Consagração, terço e Missa

Em seguida procissão e confraternização

Capela Nossa Senhora Aparecida - Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica em Laranjeiras (área rural)

Até dia 9 de outubro – Novenário

17h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa

12h – Almoço

14h – Leilão de prendas e barraquinhas



Capela Nossa Senhora Aparecida - Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica Praça Tiago Delgado, s/n° - Distrito de Manejo

Até dia 11 de outubro – Novenário

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h – Abertura com fogos

12h – Carreata saindo da Igreja do Rosário

14h – Missa festiva com coroação

17h – leilão de bezerros

18h – Atração musical

Capela Nossa Senhora Aparecida - Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A capela fica na Rua Maria Valéria, 21 – Bairro Poço da Pedra

Até dia 11 de outubro – Novenário

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Missa solene, logo após café compartilhado

14h30 – Concentração na creche comunitária, onde sairá a procissão em direção a Igreja

Na sequência, Santa Missa

Logo após, leilão com funcionamento de barraquinha

16h – Missa



Capela Nossa Senhora Aparecida - Mar de Espanha/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Mercês)

*A capela fica na Rua João Galo, 260 - Bairro Floresta

Até dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8 h – Celebração Eucarística com as Crianças na Quadra da Escola

Após celebração, comemoração festivas

17h30 – Carreata saindo do Santuário Nossa Senhora das Mercês, até a Quadra da Escola do Floresta onde será realizada Missa Solene

Logo após, procissão até a capela onde haverá leilão de prendas

Capela Nossa Senhora Aparecida - Maripá de Minas/MG (pertencente a Paróquia São Sebastião)

*A capela fica na rua José Caetano de Oliveira, 65 - Bairro Várzea

Até 11 de outubro – Novena

19h – Novena

Dia 9 de outubro – Domingo

9h – Procissão dos carros de boi

11h - Missa sertaneja

12h – Almoço

14h – Competição do tambor e laço



Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Carreata pelas ruas da cidade saindo da capela

Em seguida, Santa Missa na quadra do bairro

13h – leilão de animais

Capela Nossa Senhora Aparecida - Pequeri/MG (pertencente à Paróquia São Pedro Apóstolo)

*A capela fica na Rua José Francisco Romano, 40 - Bairro Nossa Senhora Aparecida

Até dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena



Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

Será divulgada em breve

Capela Nossa Senhora Aparecida - Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Joaquim e Sant’Ana)

*A capela fica na rua Dr. Gustavo Luiz Abry, s/nº - Bairro Nossa Senhora Aparecida

Até dia 11 de outubro – Novena

19h – Santa Missa e Novena

Dia 9 de outubro – Domingo

11h30 – Almoço da padroeira

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h30, 8h, 12h, 15h, 17h e 19h – Missas

10h – Carreata

13h – Leilão de gados

17h30 – Solene procissão saindo da Matriz

*Barraquinhas todos os dias, somente por delivery

**Leilão de prendas nos dias 8,9, 10,11 e 12 às 20h.

Capela Nossa Senhora Aparecida - São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia Sagrada Família)

*A capela fica na Av. Carlos Alves, s/nº - Centro e a Tenda fica na Praça Barão do Rio Branco

Até dia 11 de outubro – Novena

7h, 15h e 19h30 – Missa e novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h e 11h – Missa na Tenda na Praça da Estação

8h – Café ASFECER

9h – Missa com as crianças na Tenda na Praça da Estação

12h30 – Almoço

15h – Oração da Consagração à Nossa Senhora na Capela N. Sra. Aparecida

18:00 – Procissão saindo da Capela em direção para Tenda na Praça da Estação, em seguida missa

* Logo após festa social com diversas barracas.

** O convite para o almoço está sendo vendido no valor de 15,00 no escritório paroquial e em todas as Capelas da Paróquia e o convite do café está sendo vendido somente na Asfecer no valor de 10,00, pelo telefone 32 3261-2635.

Igreja Nossa Senhora Aparecida – Santana do Deserto/MG (pertencente à Paróquia Santa Ana)

* A igreja fica na Rua Wilson Sanábio, s/nº - Distrito de Sossego (Área Rural) e a Matriz fica na Praça Dr. Mauro Roquete Pinto, s/nº - Centro Santana do Deserto

Ate o dia 11 de outubro – Novena

19h30 – Novena na Matriz

*Com exceção do primeiro dia que também será celebrado no Distrito de Sossego

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

10h – Missa na comunidade de Sossego

15h – Missa na comunidade de Cachoeira

17h - Missa na comunidade de Ericeira

19h – Missa na Matriz

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Senador Cortes/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

*A comunidade fica em Novo Horizonte (área rural)

De 9 a 11 de outubro – Tríduo

19h – Missa e novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Alvorada, queima de fogos e repique dos sinos

12h – Ângelus, queima de fogos e benção dos automóveis

15h – Santa Missa das crianças

18h30 – Procissão luminosa saindo da Matriz, com os padroeiros, seguida de Teatro e Missa festiva

Paróquia Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

* A Matriz fica na Praça Nosso Senhor do Bonfim, 31 - Centro

Até o dia 11 de outubro - Novena

19h - Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

08 - Missa na capela de Santo Antônio

15h - Missa na comunidade da Fazenda Fortuna

18h - Procissão, seguida de Santa Missa na Matriz

Paróquia Santa Ana - Belmiro Braga/MG

*A Matriz fica na rua Nicola Falci, 28 – Centro

Até o dia 11 de outubro - Novena

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

8h- Terço Mariano

9h - Missa gruta Nossa Senhora Aparecida (Sítio Tereza)

10h - Carreata com a Padroeira pelas ruas centrais da cidade

12h - Oração do Angelus

15h - Terço da Divina Misericórdia

18h - Terço Mariano

Paróquia São José - Bicas/MG

*A Matriz fica na Praça São José, 130 – Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

18h – Missa, seguida de carreata pelas ruas da cidade

Paróquia Bom Jesus de Matozinhos - Bom Jardim de Minas/MG

*A Matriz fica Rua Padre Francisco Rey, 54 - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

16h – Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida (Fazenda do Adolfo)

18h – Missa na Matriz e em seguida procissão com a imagem de Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São Sebastião - Chácara/MG

*A Matriz fica na Praça Dona Iria, 75 - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

11h – Missa Campal na praça principal

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

* A Matriz fica na Rua Abílio Bittar, 13 - Centro

Até dia 11 de outubro – Novena

19h30 – Novena nas casas

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Santa Missa

Após a Missa, carreata para Colônia de São Firmino

12h – Terço na gruta

17h – Visita da imagem de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas da cidade

Paróquia Santo Antônio - Olaria/MG

*A Matriz fica na Praça Santo Antônio, 102 - Centro e a Capela Nossa Senhora Aparecida, em Várzea do Brumado (área rural)

Até o dia 11 de outubro – Novena

19h – Missa na Matriz

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h – Missa na Matriz

12h – Missa na Capela

19h – Missa na praça

Paróquia Nossa Senhora da Conceição - Rio Novo/MG

* A Matriz fica na Av. Governador Valadares, 47 – Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

09h - Santa Missa com as crianças

11h30 - Recepção da Canoagem vinda de Goianá às margens do Rio Novo no Bairro Renascer

12h - Carreata saindo da Matriz com benção dos veículos

17h - Procissão saindo da Gruta Nossa Senhora Aparecida

18h - Santa Missa Solene na Matriz

19h30 - Show de Prêmios

Comunidade Nossa Senhora Aparecida - Rio Preto/MG (pertencente à Paróquia Nosso Senhor dos Passos)

* A Comunidade fica no Encruzilhada (Área Rural)

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

13h – Missa

19h – Missa na Matriz, seguida de procissão com a imagem pelas ruas da cidade

Paróquia Nossa Senhora da Piedade - Rochedo de Minas/MG

* A Matriz fica na Praça Nossa Senhora da Piedade, 119 - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h30 – Missa e procissão na comunidade Santa Bárbara de Roça Grande

17h - Missa Solene de Nossa Senhora Aparecida e em seguida grandiosa procissão pelas ruas de Rochedo de Minas

Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Ibitipoca/MG

* A Matriz fica na Rua Padre Antônio Batista de Freitas, 06 – Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

09h - Missa na Igreja Senhor Bom Jesus

11h – Missa na Comunidade Nossa Senhora Aparecida em Almeidas

14h - Missa festiva na Comunidade de Cruz da Moça

16h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia - Santa Rita de Jacutinga/MG

*A Matriz fica na Praça Coronel Antônio Osório, 68 - Centro

Até dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena Solene

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 10h e 19h – Missas

12h – Repicar dos sinos e solene consagração

Dia 16 de outubro – Domingo

14h – Santa Missa

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

*A Matriz fica na Praça Dom Justino, 230 - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

12h - Carreata saindo de Cachoeirinha

15h – Consagração

19h – Procissão e Missa solene

Paróquia São Sebastião - Santos Dumont/MG

* A Matriz fica na Rua Quinze de Fevereiro,1610 - Bairro São Sebastião

Até o dia 11 de outubro – Novena

19h – Novena

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

19h - Missa

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Simão Pereira/MG

*A Matriz fica na Rua Fernando Filgueiras, 422 - Centro e a Capela N. S. Aparecida, na Estrada União e Indústria, 318 – Balança

** A Quadra fica em frente a comunidade

Até o dia 11 de outubro - Novena

19h – Celebração na Matriz

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

08h - Terço Mariano

12h - Oração do Angelus

15h - Momento de Oração e Louvor na Quadra

18h - Carreata Concentração na Igreja Matriz em direção a Capela

19h - Missa Solene na Quadra

Paróquia Santa Bárbara - Carlos Alves (Distrito de São João Nepomuceno/MG)

* A Matriz fica na Praça João Teodósio Araújo, s/nº - Centro

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

9h - Missa especial para devotos e doentes

Paróquia São José - São Jose das Três Ilhas (Distrito de Belmiro Braga/MG)

*A Matriz fica na Av. Antônio Bernardino de Barros, 101 – Centro

Até o dia 11 de outubro - Novena

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Quarta-feira – Dia de Nossa Senhora Aparecida

11h – Missa Solene

--

Tags:

