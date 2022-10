Reprodução - Ocorrência policial

Um homem de 47 anos foi preso no fim da tarde da última sexta-feira, no bairro Poço Rico, em Juiz de Fora. De acordo com a PM, o suspeito tinha um mandado de prisão em aberto e teria participação em um crime envolvendo policiais civis de Juiz de Fora e do Estado de São Paulo, ocorrida em 2018, no estacionamento do Hospital Monte Sinai.

Na época do crime, houve um desacerto financeiro e troca de tiros, onde duas pessoas teriam morrido, sendo um deles um policial civil. O homem estava foragido da Justiça desde então. Ele foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Tags:

Chichico | SJB