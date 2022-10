Pexels - Famílias poderão aproveitar opções de lazer durante toda a semana

Na semana da criança, a Prefeitura de Juiz de Fora promoverá uma série de atividades voltadas não só para os pequenos, mas também para as famílias. A programação começa com a comemoração antecipada na Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, localizada na Rua Marília 631 – Benfica, que promove uma série de ações culturais e educativas nesta terça-feira, 11. Inteiramente gratuita, a programação acontece das 9h às 11h e das 14 às 17h, como parte da agenda “Outubro é das Crianças”, organizada pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).

Durante todo o período de funcionamento, a unidade vai disponibilizar jogos diversos para os usuários. A artesã e estilista Erica Senra comanda, das 9h às 11h, uma oficina de reciclagem de papel. A criançada também poderá produzir imagens e textos para o projeto Varal de Sentimentos, além de participar da oficina de desenho, com a supervisora da Casa de Leitura, Jaqueline Trovato, que terá turmas de manhã e à tarde. Segundo a organização, a ideia é que as meninas e os meninos coloquem suas emoções no papel de forma livre. Em seguida, esses sentimentos serão expostos no varal instalado na sala. Completando a programação, a unidade vai oferecer sessões de contação de histórias e pintura de pele.

O Estádio Municipal Radialista Mário Helênio e o Parque Municipal recebem o projeto Rua de Brincar na quarta-feira (12), ambos serão realizados das 9h às 16h, contando com apresentações musicais, brinquedos e praça de alimentação. Os eventos são abertos ao público e gratuitos. Com programação durante todo o dia, o Rua de Brincar terá apresentação de palhaços, show da banda Romena e apresentação das TikTokers “As Blogueirinhas”, além de contação de histórias, oficinas, distribuição de revistinhas e diversos brinquedos infláveis.

Quem comparecer ao evento no Estádio também poderá acompanhar uma rodada especial do campeonato interno de futebol masculino da PJF, visitar o Museu Itinerante, realizar cortes de cabelo e receber orientações. Haverá, ainda, espaço para realização de piquenique ao ar livre e terá uma praça de alimentação no local, com opções como churros, pastel, caldo de cana, chopp, churrasco grego, cachorro quente, açaí, sorvete e picolé. Já no Parque Municipal, estará disponível o Museu Itinerante.

Para facilitar o acesso, a PJF vai disponibilizar ônibus gratuito com saída de todas as regiões da cidade para a Rua de Brincar do Dia das Crianças, no Parque Municipal. No Centro, a linha 780 - Parque Municipal parte da Av. Itamar Franco 992 (em frente ao Procon) às 9h, 11h e 13h, com retorno do parque às 10h, 12h e 16h. Nos bairros a saída acontece às 9h e o retorno, no final do evento, às 16h. Na ida os passageiros só poderão desembarcar no destino final, o Parque Municipal. Já na volta, só haverá desembarque durante o itinerário.

No fim de semana, a Fundação Museu Mariano Procópio contará com história, música, dança, teatro e brincadeiras no parque em atividades divertidas. Além disso, o prédio Mariano Procópio estará aberto para visitação, sendo uma ótima oportunidade para trazer os pequenos para conhecer a nova exposição do Museu.

No sábado, 15, a partir das 14h, as crianças poderão apreciar a história “Como encontrei a alegria”, de Berenice Bueno de Sena e Juliana Góes. A contação realizada pela Fundação Logosófica em Prol da Superação Humana promete trazer muita alegria, emoção, afeto e imaginação para os presentes no parque. Já no domingo, também a partir das 14h, é a vez do Tio Sassá alegrar a criançada com o show “No mundo da diversão”. O recreador promete diversão para toda a família com muita música, dança e teatro.

Em ambos os dias o museu fica aberto com a exposição “Rememorar o Brasil: a independência e a construção do Estado-Nação”, das 10h30 às 16h. Além disso, o parque conta com os pedalinhos e os parquinhos infantis, onde podem ser feitos piqueniques, caminhadas, leituras e fotografias;

No Teatro Paschoal Carlos Magno, localizado na Rua Gilberto de Alencar, atrás da Igreja São Sebastião - Centro, dois espetáculos teatrais de grupos juiz-foranos serão apresentados na quarta-feira (12), Dia das Crianças e feriado de Nossa Senhora Aparecida. Às 16h, a Cia. Formô apresenta a montagem “O Pescador, o anel e o rei”, como foco no público mirim. Já para os adultos, a opção é o monólogo “A loucura de Eva”, da Cia. Ribalta de Atores, às 20h. Os ingressos para ambos espetáculos podem ser adquiridos pelo Symplaou diretamente com o elenco: “O Pescador, o anel e o rei” - @ciaformo e “A loucura de Eva” - @aloucuradeeva.

A peça infantil conta a clássica história de um pescador simples, cheio de fé e alegria, e de um rei que achava que podia mais que Deus. Inconformado com a felicidade do pescador, o rei atribuiu a ele uma tarefa, mas armou uma cilada para que o homem não conseguisse realizá-la. Será a fé do pescador maior que o poder do rei.

Em “As loucuras de Eva”, a atriz Gladys Hypólito interpreta uma mulher marcada pelo destino e por sua própria consciência. De forma simbólica, a personagem apresenta os desejos, os sonhos e os sentimentos femininos em diferentes fases de sua vida.