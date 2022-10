Arquivo Pessoal/Fernando Carlos da Cunha Figueiredo - Moradores aguardam por horas atendimento na Rua José Nunes Leal

Em uma das últimas ocorrências de queda de energia na Rua José Nunes Leal, no trecho entre a Rua Porto das Flores e a Avenida Santa Luzia, moradores e comerciantes relatam ter ficado sem energia das 15 às 21h. Eles explicam que as quedas de energia nas residências e comércio do local são frequentes e que, apesar do acionamento da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) para restaurar o funcionamento da transmissão de energia na localidade, ainda não obtiveram uma resposta definitiva sobre a causa do problema e nem uma previsão de quando ele deve ser resolvido em definitivo.

De acordo com o vendedor autônomo Fernando Carlos da Cunha Figueiredo, que reside no local há seis anos, o problema aflige as pessoas há muitos anos. “É só armar um pouquinho de chuva, que a luz apaga. Só nesse trecho. No resto do bairro, percebemos que isso não acontece. O pior é que demora muito para restabelecer a energia. Os comércios ficam fechados e nós passamos aperto em casa”.



Fernando conta que vizinhos mais antigos já chegaram a protocolar reclamação, assim como buscaram, até mesmo, uma intervenção de vereadores, para obter uma resposta sobre o caso. “Incomoda muito e, talvez, não seja algo tão complexo de resolver. Mas é notável. Se fosse algo mais grave, um alagamento mais sério, tudo bem, a gente entenderia. Mas do jeito que ocorre, com qualquer vento um pouco mais forte, aí nós não temos como entender.”

O técnico em eletrônica, Anderson Luiz da Silva, presta serviços relacionados aos aparelhos eletrônicos na mesma via há cinco meses. Ele relata que os problemas causados pela falta de energia impedem que os comerciantes trabalhem. “Eu lido com manutenção de celulares e preciso de energia para tudo. Seja para descolar uma tela, para soldar, para passar um software, quando ficamos sem luz, não consigo fazer nada disso. “

O relojoeiro, Alexandre de Magalhães Carvalho, reitera que há uma fragilidade da rede para a qual os moradores e comerciantes não têm uma explicação mais detalhada até o momento. Ele comenta que moradores mais antigos comentam que pode ter relação com a ligação de outro bairro adjacente, mas não há qualquer confirmação de que essa seja, de fato, a fonte do problema.

“Além dessa vulnerabilidade, a energia acaba em um pedacinho de 100 metros da rua

A via (como um todo) é bem grande. Aí, ficam ficam dois pontos com luz normal e só esse pedaço sem luz”, diz o relojoeiro. Ele comenta que toda vez que ocorre o problema, as pessoas perguntam sobre a causa das quedas de energia, no entanto, conforme o profissional, os funcionários da Cemig fazem o serviço e vão embora.

FOTO: Arquivo Pessoal /Fernando Carlos da Cunha Figueiredo - Estabelecimento fica sem energia elétrica

“Aqui perto tem comércio de frios, sorvetes, congelados, quando acaba a energia é muito perigoso ele perder as mercadorias, tem uma fábrica de roupas que sem energia não conseguem fazer nada, o meu trabalho aqui de copiar chaves, afiar alicates todo depende de máquinas elétricas. A gente fica até com medo de queimar equipamentos”.

A Acessa.com fez contato com a Cemig, que procede com um levantamento sobre a situação da Rua José Nunes Leal no Santa Luzia e, assim que a Companhia enviar a resposta sobre o caso, o texto será atualizado.



Arquivo Pessoal /Fernando Carlos da Cunha Figueiredo - Estabelecimento fica sem energia elétrica

Tags:

C | Campeonato brasileiro de futebol | Enel | Energia | Falta de luz | Geral | Instabilidade | Jornal de Jundiaí | Lutz | Oscilações | Praia | Queda de Energia | reclamação | serviços