Redes Sociais - Reprodução

Um incêndio no 4° andar de um apartamento na rua Rei Alberto, Centro de Juiz de Fora, na noite desta segunda-feira (10) assustou moradores do local e região.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma vítima foi socorrida, mas por ter ficado muito nervosa.

Ainda segundo os bombeiros, em princípio o proprietário do apartamento não apresentava ferimentos.

A causa do incêndio ainda não foi informada.

FOTO: Redes Sociais - Reprodução