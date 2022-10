Imagem do vídeo - Momento exato que o caminhão do Demlurb atropela a moradora do bairro Santa Terezinha

Uma idosa, de 66 anos, que foi atropelada pelo caminhão do Demlurb no dia 16 de julho de 2022 no bairro Santa Terezinha, ainda está internada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Juiz de Fora. Familiares denunciam que ela estaria sem nenhum auxílio por parte da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) ou do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb).

O acidente aconteceu após o motorista do caminhão dar uma ré longa e acertar a idosa que estava atravessando a via. No acidente, parte da pele da perna da vítima foi arrancada. No dia do acidente, ela foi encaminhada para o Hospital de Pronto Socorro (HPS), mas devido a gravidade dos ferimentos, precisou ser encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia, no dia 20 de julho, onde está internada desde então e já passou por mais de oito cirurgias.

O familiar da vítima, que preferiu não se identificar, relata. "Fazem três meses do acidente e simplesmente a Prefeitura, juntamente, com a Demlurb, não prestou nenhuma assistência a mesma e a nós familiares. Nem ligar, nem um pouco de empatia com ela, que teve a pele da perna direita perdida, e já fez mais de oito cirurgias. Uma vergonha, falta de respeito e desamor para com a mesma, que se encontra em um leito do SUS na Santa Casa, onde o hospital está tendo gastos com ela e nós com acompanhante e até alimentação especial. Tenho todas as fotos de sua perna e o vídeo do acidente, uma crueldade, várias infecções, e a Prefeitura não está nem aí. A Prefeitura tem para seus servidores públicos seu plano de saúde servidor onde poderiam se quer oferecer mais conforto em seu tratamento, e simplesmente não ligam nem pra saber como ela está".

Ainda, segundo o familiar os gastos vem sendo altos e sem nenhum suporte. "Estamos há três meses gastando com acompanhante. A comida, as vezes precisa ser diferente então precisamos pagar almoço de fora porque o do hospital não está dando vazão. Ela já teve anemia, infecção urinária e na própria perna machucada", finaliza.

O QUE DIZ O DEMLURB

Em nota o Demlurb se manifestou. "O Demlurb informa que ofereceu todo suporte necessário aos envolvidos no acidente. A acidentada foi socorrida imediatamente por uma ambulância, que a conduziu para o HPS. Foi colocado um carro à disposição da família e a diretoria administrativa manteve contato com um sobrinho da vítima durante todo o tempo em que ela esteve internada.

Na ocasião, em contato com o HPS, o Demlurb foi informado de que a vítima recebeu toda assistência necessária.

Em atenção à saúde mental do profissional envolvido, foi assegurado ao motorista acompanhamento psicológico".

O QUE DIZ A SECRETARIA DE SAÚDE

Por ainda estar internada devido ao acidente, a reportagem do portal ACESSA.com indagou à Secretaria de Saúde sobre a falta de auxílio à vítima. Em nota a Secretaria informou. "A Secretaria de Saúde informa que prestou todo o atendimento e realizou todo o procedimento que compete ao órgão até que a paciente fosse transferida para a Santa Casa de Misericórdia no dia 20 de julho".

O QUE DIZ A SANTA CASA

Em nota a Santa Casa de Misericórdia informou. "A paciente está com quadro estável, em leito de enfermaria".

Sobre a alimentação da vítima a Santa casa explica. "A paciente é assistida por uma equipe multidisciplinar, formada inclusive por nutricionista, que orienta e passa a dieta adequada para ela. A Santa Casa de Misericórdia fornece alimentação para todos os pacientes".