Corpo de Bombeiros - Acidente deixa uma mulher ferida e motorista veio a óbito ao chegar no hospital

O motorista de um carro, que não teve a idade divulgada, morreu após ser socorrido pelos Bombeiros nesta terça-feira (11), na BR-267, próximo ao bairro Floresta, em Juiz de Fora. O veículo em que estava bateu em um caminhão no quilômetro 75, trecho conhecido como 'curva da morte'. A mulher que estava no banco do carona do carro de passeio também foi socorrida e levada para unidade hospitalar da cidade.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas estavam presas às ferragens, e, após as medidas preliminares de reconhecimento e segurança do local, a equipe iniciou os trabalhos de desencarceramento. Eles foram retirados e entregues à Unidade de Resgate que encaminharam as vítimas à unidade hospitalar. Não há informações sobre o que teria causado o acidente.

O homem apresentava múltiplas fraturas e morreu ao chegar no hospital. Ainda não há informações o estado de saúde do motorista do caminhão e da mulher.

