Foto: Pixabay - Abastecimento de água pode ficar comprometido na cidade devido a obras

Nesta quinta-feira (13), a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) irá interromper o abastecimento de água no bairro Recanto da Mata, entre 8h e 17h. A interrupção se deve a instalação de um medidor de vazão na sua estação elevatória de água na Rua A. De acordo com a Cesama, a ação irá ampliar o monitoramento remoto do sistema e o controle de perdas da Cesama, reduzindo desperdícios.



A companhia orienta a população que economize água até que o abastecimento seja normalizado. A previsão é que o sistema seja regularizado durante a noite de quinta-feira (13).





