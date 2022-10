Foto: Acessa.com - Vagão abandonado na rua Mariano Procópio tem sido alvo de furtos e roubos

Denúncias de vandalismo e furtos de peças em um vagão abandonado no bairro Mariano Procópio, região Nordeste de Juiz de Fora, têm sido recorrentes para quem vive no entorno. Na terça-feira, (11), um homem, que não teve a idade revelada, foi preso pela Polícia Militar depois de ter sido flagrado furtando peças do vagão abandonado.



Em contato com a MRS, a empresa informou que mesmo se tratando de uma área não operacional, há risco de permanência no local devido à proximidade de uma linha ativa, por onde circulam trens normalmente. Por ser uma área da União, sob concessão da MRS, equipes de Segurança Ferroviária fazem rondas constantes pelo local e conduzem abordagens com o intuito de resguardar a área e apreender infratores, quando necessário.



Ainda de acordo com a MRS, representantes da Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), que segundo a MRS, são responsáveis pelo ativo e sua manutenção, foram acionados durante a prisão do homem.



A empresa reforça que toda a população pode denunciar situações de risco identificadas no local por meio do telefone 0800-979-3636 e, em casos de furto, devem acionar a Polícia Militar.



Em contato com a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage (Funalfa), fomos informados que a Fundação não é proprietária do vagão mencionado e que foi iniciado tratativas com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) para avaliar a possibilidade de receber o vagão em doação. No entanto, o processo ainda não foi finalizado.





