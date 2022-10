Marcello Casal JrAgência Brasil - Pix é o pagamento instantâneo brasileiro. O meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia. É prático, rápido e seguro.

Compras pagas via Pix são o alvo de um novo golpe, que estão afetado, em especial, pequenos comerciantes. A ação delituoso corre quando os golpistas fazem a transferência no valor de R$0,01, apenas para que o vendedor receba uma notificação de pagamento, com valor incompatível com o do produto. O valor no recibo apresentado pelo lojista, no entanto, inclui o valor real da compra, sem que sejam levantadas suspeitas.

De acordo com o Sindicato do Comércio de Juiz de Fora (Sindicomércio-JF), para evitar o golpe, os vendedores precisam confirmar no momento da compra o valor na conta da plataforma do banco, antes que o processo seja finalizado. Ainda que nenhuma ocorrência dessa natureza tenha sido informada à instituição, ela reforça o alerta para que, de posse desses cuidados, os comerciantes tenham como evitar prejuízos.



Caso venha a se tornar vítima da ação delituosa, a Polícia Civil (PC) orienta que o vendedor procure uma unidade da PC e faça o registro, solicitando a autoridade policial que apure o fato. Em nota, a PC reitera: "Casos de estelionato, principalmente com a evolução da tecnologia, são constantes no meio digital. Por isso, a Polícia Civil de Minas Gerais orienta a sempre desconfiar quando alguém solicitar valores a serem depositados ou quando você recebe algum tipo de mensagem envolvendo transação bancária".