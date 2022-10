Reprodução - Ocorrência Policial

Um homem, de 26 anos, teve o carro, um porsche cayenne, roubado e foi obrigado a fazer um PIX de R$.1.500 na madrugada desta quinta-feira (13) em Juiz de Fora. Ninguém foi preso.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima estava dentro do carro quando foi abordada por três homens armados com pistolas que tomaram a direção do veículo e percorreram as ruas da cidade e a obrigaram a fazer o PIX. Após a ação, os suspeitos abandonaram a vítima no bairro Mariano Procópio e fugiram com o carro.

Além do veículo e do PIX a vítima também teve um relógio da marca Rolex roubado.

A PM segue no rastreamento dos suspeitos.

