Foto: Alexandre Bigode - Ônibus caiu em passeio que cedeu no trecho entre os bairros Santa Tereza e Poço Rico

Moradores dos bairros Poço Rico e Santa Tereza, na região sudeste de Juiz de Fora, têm passado por transtornos devido a vários incidentes que vem acontecendo no trecho da rua Coronel Delfino com a rua José Ladeira. Na tarde desta quinta-feira, (13), um caminhão caiu em um buraco exatamente neste trecho. Além disso, na noite de ontem (12), um ônibus também caiu no bueiro. Além disso, parte do passeio também cedeu. O trecho fica nas proximidades do viaduto Engenheiro José Renato Abramo.



De acordo com o presidente da Associação de Moradores do bairro Poço Rico, Alexandre Bigode, o trecho é o único acesso de entrada e saída para a parte alta do bairro Santa Tereza. Ainda de acordo com ele, os problemas já vem acontecendo desde a antiga gestão da PJF, que na época, teria gasto R$ 290 mil reais na reconstrução de todo trecho entre o viaduto e as ruas Coronel Delfino e José Ladeira.



“Essa esquina da rua José Ladeira com Coronel Delfino é a única entrada que tem para ir para o Hospital Albert Sabin ou para ir para o bairro Santa Tereza, na parte alta, ou para vir para o Centro da cidade. Qualquer carro que parar ali e der defeito, vai parar tudo, vai parar o bairro, para a Av. Brasil e a gente avisou isso desde da posse da nova gestão. A gente já tinha conversado isso desde a antiga gestão."



Ainda de acordo com Alexandre, na época, a reconstrução do trecho seria para construir um novo acesso para o ônibus que faz a linha Santa Tereza, arrumar o meio fio e colocar a faixa de pedestre, o que segundo ele, não foi cumprido.



“Se você olhar aqui a obra foi feita toda errada. A gente alertou, avisamos as secretarias da PJF, mostrei os erros que estão acontecendo, mas ninguém respondeu. Ou seja, foram gastos R$ 290 mil reais, o ônibus não consegue voltar para o bairro e esse pedaço… Toda a vez é esse transtorno, todo mundo fica preso e não conseguem sair.”



A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora e aguarda o retorno do Executivo sobre o assunto.