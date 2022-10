Foto: Isabela Oliveira - Tempo neste fim de semana será com poucas nuvens e sem possibilidade de chuvas

A previsão tempo para os próximos três dias na Zona da Mata será de céu parcialmente nublado com temperaturas variando entre os 17° e 31°. Em Juiz de Fora, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nesta sexta (14) o calor predomina e não há chances de chuva. A umidade relativa do ar fica entre 30% e 90%

No sábado, as temperaturas máximas caem um pouco e podem chegar aos 28º. No domingo, a máxima não deve passar dos 26º.

juiz de fora | Previsão do Tempo | Zona da Mata