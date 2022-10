PJF - Trecho na Av. Presidente Itamar Franco ficará interditado neste domingo (16)

Para a execução de serviços da Cesama, a Avenida Itamar Franco, no trecho entre a Avenida Rio Branco e a Rua Batista de Oliveira, será interditada no sentido São Mateus/Centro no horário entre 7h30 e 17h, no próximo domingo (16). Devido à obra, 11 linhas de ônibus do transporte coletivo urbano passam por alteração no itinerário.

Confira o desvio de cada linha:



Linhas 519, 523, 529, 532, 534, 543, 546, 547, 549:

Sentido São Mateus/Centro: ...Av. Itamar Franco, Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista central), Espírito Santo, Av. Itamar Franco...



Linha 611 - Esplanada/Granbery:

Sentido São Mateus/Centro: ...Rua Francisco Brandi, Rua Osvaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista central), Rua Espírito Santo, Rua Santos Dumont....



Linha 612 - Esplanada/Granbery:

Sentido São Mateus/Centro: ...Rua Francisco Brandi, Rua Osvaldo Aranha, Rua São Mateus, Rua Dr. Romualdo, Av. Rio Branco (pista central), Rua Espírito Santo, Rua Batista de Oliveira...