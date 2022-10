Arquivo - Ronda policial

Um homem, de 24 anos, foi preso após agredir e ameaçar a ex-namorada, de 23 anos, na noite desta quarta-feira (12) no bairro Filgueiras, em Juiz de Fora.

Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima se deslocou até a base de segurança da PM relatando ter sido ameaçada pelo ex-namorado que havia enviado um vídeo, intimidando a vítima, exibindo arma de fogo e munições.

A vítima também relatou que estava em uma festa em que o homem também estava presente. Em determinado momento ele se aproximou, desferiu um soco em seu rosto e um chute em sua perna, vindo a fratura-la. A mulher se deslocou para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) onde foi medicada e liberada.

Ainda, de acordo com o boletim, a PM, em posse das informações, se deslocou até a residência do autor, onde realizaram as buscas e localizaram e apreenderam uma arma de fogo calibre .380 com numeração raspada, um carregador e cinquenta munições.

O homem foi preso e conduzido à Delegacia da Polícia Civil.





