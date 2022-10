Foto: Paulo Inácio - Usuários do transporte coletivo de JF

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários entrou com mais de 850 ações trabalhistas contra a empresa Tusmil. De acordo com o sindicato, os funcionários que foram desligados pela Tusmil com o fim do contrato de concessão com a PJF estão sendo assistidos pelo departamento jurídico do Sinttro na busca pelos direitos dos trabalhadores.



De acordo com o presidente do sindicato, Claudinei Janeiro, as ações foram ajuizadas de forma gratuita pelo Sinttro para garantir os direitos dos rodoviários. “O departamento jurídico se colocou à disposição dos trabalhadores de forma gratuita para atender a esses funcionários e não deixar que nenhum direito seja subtraído do trabalhador.”

Ainda de acordo com o presidente do Sinttro, as ações foram ajuizadas em torno de 2 semanas e que esse número pode aumentar. Ao todo, 908 funcionários da Tusmil migraram para o Consórcio Via JF, composto pelas empresas Ansal e Viação São Francisco.

Em nota, a Tusmil informou que tem conhecimento de 700 ações e que está buscando uma solução amigável para as demandas judiciais, já tendo obtido expressiva adesão dos trabalhadores nos acordos propostos, além de baixar as carteiras de trabalho e fornecer documentos hábeis ao saque do FGTS e das guias para recebimento de seguro desemprego para aqueles trabalhadores que não quiseram ocupar a vaga disponibilizada pelas empresas do outro consórcio.



