Reprodução Internet - Intervenção deve ocorrer entre as Ruas Bernardo Mascarenhas e Eduardo Weiss no Bairro Fábrica

A interligação da rede na estação elevatória do Bairro Fábrica, entre as Ruas Eduardo Weiss e Bernardo Mascarenhas interrompe a distribuição de água nas comunidades dos Bairros Fábrica, Esplanada, Monte Castelo, São Dimas, Mariano Procópio, Democrata e parte do Vale do Ipê neste domingo (16), das 8h às 16h.

A Cesama reforça o pedido de compreensão da população, para que economize água até que a intervenção esteja concluída. A previsão é de que o sistema seja regularizado ainda na noite de domingo.





