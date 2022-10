Pastor Dilson Dias dos Santos - Bolsonaro Volta à Juiz de Fora nesta terça-feira

O candidato à reeleição, Jair Messias Bolsonaro (PL), teve a agenda da visita à Juiz de Fora marcada para a próxima terça-feira (18) oficialmente anunciada na tarde deste sábado (15). Em campanha para o 2º turno, Bolsonaro deve chegar ao município às 13h, quando vai conceder uma entrevista exclusiva, definida por audiência.

Na sequência, Bolsonaro segue para gravação com lideranças, marcada para as 13h30. Em seguida, o candidato vai fazer um comício com trio elétrico, ainda sem confirmação de local. O evento junto ao público tem encerramento previsto para as 15h30.