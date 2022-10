Foto: Redes Sociais - PM e Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência

Uma idosa de 74 anos morreu após ser atacada por um cão da raça pitbull no inicio da tarde desta terça-feira (25), no bairro Mundo Novo, região Sul de Juiz de Fora. De acordo com informações dos Bombeiros, a mulher estava chegando em casa, quando o animal se soltou da coleira. O cachorro teria atacado a idosa na região do pescoço, vindo a vítima a falecer. O proprietário do cão seria o irmão dela. O SAMU foi acionado e constatou o óbito. A equipe dos Bombeiros conseguiu capturar o animal e levá-lo para o canil municipal. A PM e os Bombeiros ainda estão no local.

Tags:

Ataque | idosa | mundo novo | pitbull