Arquidiocese de JF - São Judas Tadeu

A igreja Católica celebra, no dia 28 de outubro, a memória de São Judas Tadeu, primo e discípulo de Jesus. Seu título de santo das causas impossíveis tem origem relacionada a Santa Brígida, que teve uma visão de Cristo recomendando que ela se dirigisse a São Judas com muita confiança.

Na Arquidiocese de Juiz de Fora são muitas as igrejas são dedicadas a este santo. Algumas delas já deram início a novenas e setenários em sua homenagem, e outras realizarão tríduos. No Santuário São Judas Tadeu, por exemplo, localizado no Bairro Furtado de Menezes, a novena começou no último dia 19 e irá até 27 de outubro, com missas todos os dias às 15h e às 19h. Na sexta-feira (28), haverá missas às 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h e 20h.

Confira a programação completa:

Juiz de Fora

Santuário São Judas Tadeu - Bairro Furtado de Menezes (pertencente à Paróquia Santíssima Trindade)

*O santuário fica na Rua São Judas Tadeu, 59 - Furtado de Menezes

Até 27 de outubro – Novena

15h e 19h – Missas presididas por padres convidados

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h*, 20h – Missas

*Após a Missa das 18h, haverá procissão com a imagem de São Judas Tadeu.

**Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu - Bairro São Judas Tadeu (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)

*A igreja fica na Rua José Carlos de Lery, 60 - São Judas Tadeu

Até 27 de outubro – Setenário

19h30 – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

8h e 15h – Missas

18h – Solene Procissão pelas ruas do bairro até a igreja

19h – Missa festiva

*Após a celebração haverá show de prêmios.

**Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Comunidade São Judas Tadeu - Bairro Arco Íris (pertencente à Paróquia São Pio X)

*A comunidade fica na Rua Hilário Dias da Cruz, 22 - Arco Íris

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h30 – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h30 – Missa festiva

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu - Bairro Jardim Emaús (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

*A igreja fica na Rua Marinho Noberto de Souza, 580 - Jardim Emaús

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h30 – Celebração

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h – Procissão

19h30 – Missa Festiva

Comunidade São Judas Tadeu – Santa Rita (pertencente à Paróquia Santa Rita de Cássia)

*A comunidade fica na Rua José Vicente, 18 – Santa Rita

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

18h30 – Santo Terço

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

6h, 9h, 12h, 15h e 18h – Santo Terço

7h e 19h – Missa

*Haverá adoração ao Santíssimo Sacramento durante todo o dia.

Demais cidades do território arquidiocesano

Igreja São Judas Tadeu - Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Miguel e Almas)

*A igreja fica na Rua Pedro Albanese, 49 - Bairro Graminha

Até 27 de outubro – Novena

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

10h – Missa Solene

15h – Adoração

18h30 – Procissão seguida de Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu - São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia São João Nepomuceno)

*A igreja fica na Rua Mateus Caldas de Oliveira, 207 – Bairro Alto dos Pinheiros

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

18h30 –Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja São Judas Tadeu – Rio Novo/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

*A igreja fica na Rua Prefeito Hélio de Souza Pinto, s/n° - Bairro Renascer

De 25 a 27 de outubro – Tríduo

19h – Missa

Dia 28 de outubro – Sexta-feira – Dia de São Judas Tadeu

19h – Procissão e Missa