Divulgação PJF - Moradores do Grama terão capacitação sobre compostagem na Praça

A Praça Áureo Carneiro Gomes, no Bairro Grama, Zona Nordeste, receberá uma oficina de compostagem a partir das 9h deste sábado (29). A ação é gratuita e com participação livre, não é necessário fazer inscrição prévia. A orientação é estar no local, no horário marcado.



A oficina contará com a participação da equipe da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento em parceria com o agricultor Waltencir Carlos da Silva, proprietário do Beterraba Apoia. Todos os moradores da região nordeste estão convidados.



A ação é parte do projeto “Praça Quente Pra Toda Gente”, que está incluído dentro do Programa Boniteza e tem como objetivo restabelecer as praças públicas como um ambiente de lazer, atividades esportivas, educativas e culturais promovidas pela própria comunidade.