Foto: PJF - Animal foi capturado e levado para avaliação veterinária

Uma serpente foi encontrada na entrada de uma casa, no bairro Santa Maria, região Norte de Juiz de Fora, nesta quarta-feira (26). De acordo com testemunhas, uma criança teria encontrado o animal na porta de imóvel. A espécie é uma cascavel que foi capturada e levada para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) do Institututo Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama).

O trabalho da Guarda é auxiliar no recolhimento de animais silvestres na área urbana da cidade. Com o treinamento e experiencia, a equipe captura animais peçonhentos, além de outras espécies. A Proteção Ambiental da Guarda Municipal pode ser acionada pelo telefone 153, entre 8h e 17h.

São recolhidos apenas animais da fauna silvestre de pequeno porte. Animais domésticos ou de pequeno ou grande porte não são capturados pela equipe. Caso encontre um animal silvestre com ferimentos, em situação de perigo ou ameaçando a integridade física das pessoas, a orientação é manter distanciamento do local até a intervenção de profissionais com equipamentos adequados para o procedimento de captura.

Os animais capturados são levados para avaliação veterinária e reinseridos em seu habitat natural.