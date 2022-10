Redes Sociais - Reprodução

Uma carreta bateu em um poste na Avenida Coronel Vidal, na altura do número 1798 próximo a rodoviária, e vem causando transtornos no trânsito da região, que está interditado, na manhã desta quinta-feira (27) em Juiz de Fora.

Segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), um desvio vem sendo feito pela rua Anita Garibalde, com mão dupla na Avenida Brasil, somente no trecho entre a Anita Garibalde e a rua João Evangelista Delgado. Ainda não há previsão da liberação do trânsito. O trânsito na Avenida Coronel Vidal está funcionando a partir do viaduto da BD. Os agentes de transporte e trânsito estão no local.

Ainda de acordo com a Cemig, em função da colisão 78 pessoas tiveram o fornecimento de energia interrompido. A previsão é de que o serviço seja normalizado até o fim da tarde. A empresa também informou que já esteve no local e fez um primeiro atendimento, eliminando a situação de risco.

No momento, uma equipe especializada já está a caminho para providenciar a troca da estrutura, porém, o trânsito está parado devido às dimensões da carreta. A equipe está aguardando o apoio dos agentes de trânsito, quando será possível chegar ao local e fazer a troca do poste.