PL é vetado após pedido do próprio autor

Como adiantado na coluna do Ricardo Ribeiro no dia 20 de outubro, a prefeita Margarida Salomão (PT) vetou, na manhã desta quinta-feira (27) o Projeto de Lei número 146/2022 de autoria do Vereador João Wagner Antônio (PSC), aprovado na Câmara Municipal.

O PL modificava a Lei Municipal nº 12.329/2011 ao desobrigar a adoção de portas giratórias e de vidros blindados em estabelecimentos financeiros que não tenham guarda ou movimentação de dinheiro em espécie, com exceção dos caixas eletrônicos, que precisam contar com sistema de inutilização de cédulas.

Segundo Ricardo Ribeiro, o pedido do veto ocorreu logo após manifestação do secretário geral do Sindicato dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da Zona da Mata (Sintraf-JF), Robson Marques, que estimou que o PL ameaçaria diretamente 300 empregos na cidade, tendo em vista que a medida poderia incentivar a desativação de caixas nas agências bancárias.

