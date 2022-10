Foto: Isabela Oliveira - Previsão é de céu nublado com possibilidade de chuva em JF

O fim de semana em Juiz de Fora deve ser de temperaturas altas e possibilidade de chuvas. De acordo com Climatempo, o calor deve permanecer na região e as temperaturas máximas podendo chegar aos 29º graus. O céu fica nublado com possibilidades de chuvas entre a tarde e a noite.

Tags:

Calor | juiz de fora | Previsão do Tempo