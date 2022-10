Marcello Casal JrAgência Brasil - Real Moeda brasileira

A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou na tarde desta sexta (28) que irá oferecer auxilio à população atingida por danos causados pelas chuvas. De acordo com a Prefeita Margarida Salomão (PT), a portaria 12.466, publicada no Atos do Governo, ao todo, 368 pessoas irão receber o valor de R$ 1.200 reais, por pessoa, para a recuperação dos imóveis interditados.

"Nós estamos repassando recursos para todo mundo que ficou muito atingido nessa temporada recente de chuvas. Uma coisa inédita em Juiz de Fora. É a primeira vez que estamos fazendo isso."

De acordo com a Cidinha Louzada, a Defesa Civil desenvolveu um trabalho muito importante no acompanhamento das pessoas prejudicadas pelas chuvas. "Se pensa na interdição e não nas consequências. Então, a interdição e o acompanhamento pela Defesa Civil, assistencia social, através de todo monitoramento que nós temos pela Prefeitura. É fazer um acompanhento das pessoas prejudicadas. A Defesa Civil aproveitou esse programa e foi merecido chegar esse recurso para que essas pessoas possam comprar aquilo que elas entenderem o que é melhor."

Segundo a Defesa Civil, serão 88 pessoas que irão receber recursos nesse primeiro lote. Os recursos, de acordo com a portaria são oriundos do Programa Recupera Minas. De acordo com a PJF, a captação do recurso foi realizada pela Defesa Civil da PJF, que enviou relatório ao governo estadual detalhando os danos e as famílias afetadas pelas fortes chuvas de janeiro, mês em que Juiz de Fora registrou volume de chuva histórico. Apenas em uma semana, do dia 7 ao dia 11 de janeiro, choveu 62% do esperado para todo o mês. Na ocasião, a PJF decretou estado de emergência. A Defesa Civil atendeu mais de 600 ocorrências e realizou o atendimento social de todas as famílias atingidas, encaminhando para o auxílio-moradia àquelas que tinham direito. Em paralelo, iniciou o processo de captação de recursos estaduais.

auxilio | Chuvas | Defesa Civil