Arquivo Pessoal - Uma das reclamações protocoladas pela população foi feita no último dia 4 de outubro

Em diversas solicitações realizadas por meio da plataforma Prefeitura Ágil, moradores do Bairro Benfica, Zona Norte, registraram queixas a respeito de um buraco presente na Rua Martins Barbosa, número 1.192, em frente à Escola Estadual Ana Salles. O problema está próximo de um quebra-molas. De acordo com a leitora Vanilce da Silva Naves Costa, que é motorista de transporte escolar, é preciso fazer manobras para desviar do buraco.

"A rua encontra-se tomada de carros estacionados. Fica difícil transitar por aqui. Moro aqui perto e passo nesse buraco de cinco a seis vezes ao dia, pois trabalho nas ruas, de carro. O buraco enorme no meio da via está atrapalhando o fluxo de veículos, afundando a cada dia mais", explica Vanilce.

Conforme Vanilce, mesmo sendo um corredor por onde passam veículos públicos, como os caminhões do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb), que trafegam pelo trecho com muita dificuldade, a situação do asfalto no espaço não é levada aos órgãos responsáveis. As reclamações foram encaminhadas à Prefeitura nos dias 22 de setembro, quatro de outubro e novamente na última terça-feira (25), no entanto, conforme a motorista, o caso permanece sem solução.

Por meio de nota, a Prefeitura informou que: "Devido à profundidade da vala, será necessário nivelar com pó de pedra para, posteriormente, realizar a recomposição asfáltica do trecho. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até a próxima terça-feira, 1° de novembro, dependendo das chuvas."

FOTO: Arquivo pessoal - Leitora denuncia buraco fundo no bairro Nova Benfica

FOTO: Arquivo pessoal - Buraco está localizado próximo a entrada de uma escola pública

