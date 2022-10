Foto: Redes Sociais - Homem foi agredido com pauladas na cabeça

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi agredido por pauladas no bairro São Damião, região Norte de Juiz de Fora, na tarde desta sexta-feira (28). De acordo com informações preliminares da PM, a vítima teria se envolvido em uma briga com outro homem, que teria o agredido. O suspeito fugiu logo em seguida, deixando a vítima caída no chão. A PM foi acionada e o homem foi levado para atendimento médico na UPA Norte. Ainda de acordo com a Polícia, o rapaz passa bem e está consciente. O suspeito no crime ainda não foi localizado.