Foto: Imagens de câmeras de segurança - Crime aconteceu dentro de um trailer em JF

Dois homens de 22 e 45 anos, foram baleados durante uma briga na noite de sábado (29), em um trailer, localizado na Av. Brasil. De acordo com a PM, o autor dos disparos teria entrado no estabelecimento e iniciado discussão. Nas imagens feitas pelas câmeras do trailer, é possível ver que outras pessoas também se envolveram na briga, até que em dado momento, o autor dispara contra as vítimas.

Uma terceira vítima, de 60 anos, pai do jovem de 22, teria sido atingido por estilhaços. O jovem está internado em estado grave e foi atingindo na região da cabeça e das costas. A outra vítima sofreu ferimentos nas nádegas e também segue hospitalizado. O pai do jovem também passou por atendimento médico. O autor dos disparos fugiu e ainda não foi localizado.

FOTO: câmera de vigilância - Pai e filho são hospitalizados após briga na Avenida Brasil