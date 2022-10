Parque da Saudade - Cemitérios de Juiz de Fora tem programação especial para o Dia de Finados, celebrado no dia 02 de novembro.

Os cemitérios de Juiz de Fora se preparam para o Dia de Finados, celebrado no dia 02 de novembro. Parque da Saudade e Cemitério Municipal terão uma programação especial para o dia. Confira abaixo.

Parque da Saudade



Quinze mil são esperadas para visitação ao Cemitério Parque da Saudade. Esta é a data de maior movimento no cemitério, que tem 39.164 sepultados e estará aberto das 07h às 18h.

Para maior conforto e segurança aos visitantes o coordenador administrativo do cemitério. Alex Sander Melo Corrêa passa algumas orientações. “Mesmo com a flexibilização dos protocolos da COVID-19, sugerimos que, por medida preventiva, ainda seja adotado o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel; o produto está disponível no entorno das capelas”, reforça.

O Parque da Saudade solicitou auxílio a Polícia Militar para reforçar o policiamento na região e a SETTRA para controle do fluxo de veículos no entorno do Cemitério, além de reforçar o time de vigias, para que a visitação ocorra de forma tranquila e sem intercorrências.

O local passou por poda, limpeza do gramado, replantio de grama e pintura. Trinta colaboradores trabalharão para auxiliar os visitantes quanto à localização dos jazigos e para atender outras demandas.

“Sugerimos que, caso algum familiar, parente ou amigo, não saiba a localização do jazigo de seu ente querido, que entre em contato com a administração através do telefone 3224-3059 e solicite a localização previamente, evitando, assim, filas para este tipo de informação”, lembra Alex.

O cemitério orienta que sejam levadas flores naturais e que é proibido plantá-las no entorno do jazigo. Ambulantes também não podem vender flores no interior do local. Uma ambulância ficará de plantão para eventuais emergências. Interessados em adquirir jazigos podem consultar vendedores que estarão no local.

Missas

No Dia de Finados, duas missas acontecerão no Espaço de Celebração do Parque da Saudade, nos seguintes horários:

· 09h, celebrada pelo Padre Bill, da paróquia de Paróquia Santa Teresinha

· 11h, celebrada pelo padre Alessandro, da paróquia Santíssimo Redentor (Borboleta – JF)

Cemitério Municipal

Como parte das ações do Dia de Finados o Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), estará aberto ao público das 7h às 18h durante o feriado nacional.



Serão realizadas quatro celebrações religiosas em homenagem aos mortos, às 8h, 10h, 13h e 15h e as quatro entradas estarão abertas, com orientações e direcionamentos ao público em cada um dos endereços: Rua Antônio Dias, Rua Viscondessa Cavalcante, Rua Osório de Almeida e Rua Professora Carolina Coelho.