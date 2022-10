Angeliza Lopes - Buraco representa risco para condutores no Cruzeiro do Sul

A ACESSA.com publicou na última semana informações sobre um buraco na Rua Aurora Torres, no Bairro Cruzeiro do Sul, Zona Sul da cidade, próximo à esquina com a Avenida Rio Branco. O problema tem dificultado a passagem dos veículos no local, inclusive, dos ônibus que trafegam pela via. Havia a previsão de que o problema fosse reparado na última quinta-feira (27) conforme a Cesama informou, foi feito o reparo na tubulação. No entanto, conforme o procedimento padrão, a Companhia compacta a vala, para posteriormente o recapeamento asfáltico ser realizado pela terceirizada.

Ocorre que as chuvas atrasaram a execução dessa segunda parte. A Cesama reforça que o serviço está previsto para ocorrer nessa terça-feira (1º), desde que não chova.

De acordo com um morador, que prefere ter a identidade resguardada, o buraco representa uma série de riscos para a população. "É arriscado quebrar eixo de ônibus, de carro. Agora apareceu um segundo buraco na frente dele. " Dimensiona. Segundo o morador, há mais de 15 dias a situação é complicada. "É arriscado passar, porque pode vir a causar o tombamento de um carro e machuca alguém", completa.

Como a via é estreita, o trabalho de recomposição terá que ser acompanhado pela Secretaria de Mobilidade Urbana, para que o fluxo seja corretamente orientado.