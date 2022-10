Foto: Pixabay - Cemitérios de JF devem receber grande público no próximo feriado

O feriado do dia 2 de novembro, dia de finados, comemorado pela Igreja Católica, homenageia pessoas que já se foram. Em Juiz de Fora, o Cemitério Municipal deve receber entre 8 e 10 mil pessoas na próxima quarta-feira.

Já o Parque da Saudade, a expectativa é de que 15 mil pessoas passem pelo local. A Igreja irá promover missas para dar conforto espiritual aos visitantes que forem prestar homenagens a amigos e familiares falecidos.

No Cemitério Municipal Nossa Senhora Aparecida, localizado no bairro Poço Rico, as cerimônias serão realizadas em quatro horários: 8h, 10h, 13h e 15h. O local estará aberto das 7h às 17h.



Já no Cemitério Parque da Saudade, do bairro Santa Terezinha, haverá apenas duas Missas, às 9h e 11h. No Parque da Saudade a visitação túmulos poderá ser feita de 7h às 18h.

Confira os locais e horários de outras celebrações do dia:

Juiz de Fora

Catedral - Centro

7h, 08h30, 10h*, 16h e 19h

*A Missa das 10h será presidida pelo Arcebispo Metropolitano.

Igreja São Sebastião – Centro

7h30 e 19h – Missas

Paróquia do Bom Pastor – Bom Pastor

10h – Missa

Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol

19h – Missa

Paróquia Divino Espírito Santo – Progresso

8h – Missa na Matriz

9h30 – Missa na Igreja Santa Clara

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Linhares

7h e 15h – Missas na Matriz

19h – Missa na Comunidade São Luiz Gonzaga

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora – Mundo Novo

9h – Missa na Igreja Santa Cecília

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Assunção – Paula Lima

10h – Missa no cemitério

16 – Missa na Comunidade São José

*O cemitério ficará aberto das 7h às 17h30.

Paróquia Nossa Senhora da Cabeça – São Dimas

7h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica

08h e 19h30 – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Morro da Glória

7h, 10h, e 19h30 – Missas na Igreja Nossa Senhora da Glória

9h – Missa na Capela São Roque

*O cemitério da Glória ficará aberto das 7h30 às 16h30.

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bairro Grama

9h e 19h – Missas na Matriz

*O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora das Estradas – Igrejinha

8h – Missa na Igreja São José (Valadares)

9h30 – Missa no Cemitério Nossa Senhora da Piedade (Igrejinha)

15h – Missa na Capela Mortuária (Toledos).

*Os cemitérios de ambos locais ficarão abertos das 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Barbosa Lage

7h30 – Missas nas igrejas Sagrada Família (Jóquei Clube I) e São Lucas (Cidade do Sol)

9h30 – Missas na Matriz e na comunidade Verbo Divino (Jóquei III)

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Nossa Senhora de Fátima

8h e 18h – Celebrações na Matriz

9h e 19h30 – Celebrações na Comunidade Santana

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Santa Cruz

7h30 – Missas na Matriz

19h30 – Missa na Comunidade São Francisco de Paula

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – Francisco Bernardino

8h e 19h – Missas na Matriz

8h – Missa na Comunidade Santa Clara

9h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora do Carmo

9h30 – Missa na Comunidade São Sebastião

Paróquia Nossa Senhora do Líbano – Grajaú

9h30 - Missa na Comunidade Nossa Senhora de Lourdes (Alto Grajaú)

17h - Missa na Casa de Repouso Madre Maria São Miguel

18h30 - Missa na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Livramento - Sarandira

10h – Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Jardim Esperança

9h – Missa no Cemitério São Francisco de Assis

18h – Missa na Matriz

*O cemitério São Francisco, em Caeté, estará aberto de 08h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Monte Castelo

8h e 19h30 – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Granbery

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Rosário de Minas

9h – Missa na Matriz

*O cemitério de Rosário de Minas ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Bairro de Lourdes

8h – Missa na Matriz

9h30 – Missa na Capela Profeta São Zacarias

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairu

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Luzia – Santa Luzia

8h30 - Missa na Comunidade São Miguel e Almas

12h – Missa no Santuário de Santa Luzia

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Bonfim

7h e 19h – Missas na Matriz

8h – Celebração na Comunidade São Lucas

9h – Celebração na Comunidade Santos Arcanjos

10h – Celebração na Comunidade Jesus Misericordioso

Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha

8h – Missa na Capela Nossa Senhora das Graças

19h30 – Missa na Matriz

Paróquia Santíssima Trindade – Poço Rico

9h30 – Missa na Igreja Nossa Senhora de Fátima

11h e 18h – Missas na Matriz

19h – Missa na Igreja São Judas Tadeu

Paróquia Santíssimo Redentor – Borboleta

8h – Missa na Matriz

9h30 – Missa na Capela Profeta São Zacarias

Paróquia Santo Antônio do Paraibuna – Santo Antônio

9h – Missa na Comunidade Divino Espírito Santo

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Francisco de Paula – Torreões

9h – Missa na Matriz

*O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia São Geraldo – Teixeiras

19h - Missa na Comunidade de São Domingos

19h - Missa na Matriz

19h30 – Missa na Comunidade de Nossa Senhora Rosa Mística

Paróquia São João Paulo II – Nova Era

7h - Missa na Comunidade São Vicente de Paulo

8h30 - Missa na Igreja Matriz São João Paulo II

19h30 – Missa na comunidade Santo Antônio.

Paróquia São Jorge – Melquita

19h - Missa

Paróquia São José – Costa Carvalho

7h, 10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia São Mateus - São Mateus

7h, 8h30, 10h, 12h, 16h, 18h e 20h – Missas na Matriz

Paróquia São Pedro – São Pedro

7h e 19h - Missa na Matriz

10h – Missa no Cemitério

*O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia São Pio X – Ipiranga

8h30 – Missa no Seminário Nossa Senhora do Sagrado Coração

8h30 e 19h30– Missas na Matriz

Paróquia São Sebastião - Barreira do Triunfo

8h - Missa na Matriz

10h - Missa na Comunidade Santa Maria Eterna

*O cemitério de Santa Maria Eterna (Humaitá) e o cemitério da São Sebastião (Barreira) funcionarão das 7h às 17h.

Quase- Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Betânia

8h – Missa na Matriz

Quase Paróquia São Geraldo - Filgueiras

8h – Missa na Matriz

Demais cidades do território arquidiocesano

Paróquia Nosso Senhor do Bonfim – Aracitaba/MG

8h – Missa na Capela Santo Antônio

19h – Missas na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Aparecida - Arantina/MG

8h – Missa no Cemitério

10h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG

17h – Missa

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Bias Fortes/MG

9h - Missa na Matriz

14h - Missa em Comunidade Nossa Senhora de Fátima

16h - Missa na Comunidade Santo Antônio (Várzea)

Paróquia São José – Bicas/MG

8h30 e 14h30 – Missa no Cemitério Municipal

19h – Missa na Capela de Santa Helena

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Bocaina de Minas/MG

8h – Missa no cemitério

12h e 19h - Missas na Matriz

*O cemitério ficará aberto das 7h às 16h.

Paróquia Senhor Bom Jesus do Matozinho – Bom Jardim de Minas/MG

8h - Missa na Matriz Antiga

15h – Missa na Comunidade São Sebastião (Taboão)

19h - Missa na Matriz

Paróquia São Sebastião de Chácara/MG

8h – Missa na Matriz

Paróquia Santissima Trindade – Descoberto/MG

18h - Missa

Paróquia Santo Antônio – Ewbank da Câmara/MG

8h – Missa no Cemitério Municipal

19h – Missa na Comunidade São Firmino

Paróquia Santo Antônio – Goianá/MG

8h e 19h – Missas na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo – Guarará/MG

8h – Missa na Capela São Sebastião (ao lado do cemitério)

19h – Missa na Capela do Rosário

Santuário Basílica Senhor Bom Jesus do Livramento - Liberdade/MG

10h, 15h e 19h - Missas no Santuário

Paróquia Nossa Senhora das Dores – Lima Duarte/MG

7h e 19h – Missas na Matriz

14h – Missa na Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Orvalho)

16h - Missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida (Manejo)

Paróquia Nossa Senhora das Mercês – Mar de Espanha/MG

7h30 – Missa no Cemitério praça da Paz

9h30 – Missa na Igreja São Sebastião (Engenho Novo)

10h30 - Missa na Igrejas Nossa Senhora da Glória (Córrego de Areia)

15h – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Conceição (Minerva)

17h – Missa na Comunidade São José (Jardim Guanabara)

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Sebastião – Maripá/MG

8h - Santa Missa na Igreja Matriz, com benção de velas e flores para serem ofertadas aos entes queridos já falecidos

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Matias Barbosa/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG

9h e 19h – Missa na Matriz

15h – Missa no cemitério de Passa Vinte Velho

Paróquia São Pedro Apóstolo – Pequeri/MG

8h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Rio Novo/MG

7h – Missa no cemitério municipal

Paróquia Nosso Senhor dos Passos – Rio Preto/MG

8h e 19h – Missas na Matriz

15h - Terço

* O cemitério ficará aberto das 7h às 18h.

Paróquia Nossa Senhora da Piedade – Rochedo de Minas/MG

7h30 – Missa na Igreja Santa Bárbara (Roça Grande)

9h - Missa na Matriz

15h – Terço e benção no cemitério municipal

Paróquia Santa Bárbara – Santa Bárbara do Monte Verde/MG

8h e 19h – Missa na Matriz

Paróquia Santa Rita de Cássia – Santa Rita de Ibitipoca/MG

8h – Missa na Matriz

10h - Missa na Comunidade Bom Jesus (Vermelho)

14h - Missa na Comunidade São Sebastião (Paraíso Garcia)

Paróquia Santa Rita – Santa Rita de Jacutinga

7h – Missa campal no Cemitério Municipal

19h - Missa na Igreja Matriz

Paróquia Santa Ana – Santana do Deserto/MG

8h – Missa no Cemitério no Distrito de Souza Aguiar

10h – Missa no Cemitério de Santana

17h - Missa no Cemitério do Distrito de Silveira Lobo

Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG

18h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Glória - Santos Dumont/MG

9h30 – Missa na Matriz

15h - Missa no Cemitério em Rocha Dias

* O cemitério ficará aberto das 7h às 17h.

Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG

8h30 – Missa na igreja Nossa Senhora Aparecida 10h – Missa na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição (Campo Alegre)

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG

8h e 19h – Matriz

10h - Missa na Igreja Nosso Senhor dos Passos

Paróquia São Sebastião – Santos Dumont/MG

7h e 19h – Missas

Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG

7h – Missa no Cemitério Municipal de São João Nepomuceno

9h – Missa na Capela São Cristóvão

10h30 – Missa na Capela Nossa Senhora Aparecida

Paróquia São João Nepomuceno – São João Nepomuceno/MG

19h – Missa na Matriz

Paróquia São Sebastião - Senador Cortes/MG

8h - Missa na Matriz

Paróquia Santa Barbara – Carlos Alves (distrito de São João Nepomuceno/MG)

11h - Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Conceição de Ibitipoca (distrito de Lima Duarte/MG)

10h – Missa na Matriz

14h – Missa na Igreja São Sebastião (Rancharia)

Paróquia Nossa Senhora da Conceição/Conceição do Formoso (Distrito de Santos Dumont/MG)

8h – Missa na Matriz

Paróquia São João Batista/São João da Serra (Distrito de Santos Dumont/MG)

10h30 – Missa na Matriz

Paróquia São José – São José das Três Ilhas (distrito de Belmiro Braga/MG)

11h – Missa

* O cemitério ficará aberto das 8h às 17h.

Paróquia Nossa Senhora da Glória – Simão Pereira/MG

9h – Missa

Quase-Paróquia Santo Antônio de Pádua – Santo Antônio do Rio Grande (distrito de Bocaina de Minas/MG)

08h - Missa no Cemitério Paroquial

10h – Missa na Capela Senhor Bom Jesus dos Pobres (Mirantão)

18h – Missa na Matriz

* O cemitério ficará aberto das 6h às 18h.

